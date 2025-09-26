Fútbol Americano Escolar: Semana 5 Llena de Emoción en Mercedes

Temperaturas agradables y cielos despejados predominarán en el Valle del Río Grande este fin de semana.
Fútbol americano escolar: Mercedes Tigers y Sherryland Rattlers se enfrentan en un duelo de invictos mientras la temporada de fútbol americano escolar continúa en South Texas.
Inicio de la Semana 5: Un Duelo de Invictos
La semana 5 del fútbol americano escolar en South Texas trae consigo un emocionante enfrentamiento entre los Mercedes Tigers y los Sherryland Rattlers. Ambos equipos llegan invictos a este punto de la temporada, pero solo uno podrá mantener esa racha. Este partido, que se llevará a cabo en el Richard Thompson Stadium, promete ser un espectáculo para los aficionados al deporte.
El Poderío de Sherryland sobre Mercedes
Sherryland ha demostrado ser un equipo formidable en los últimos años, manteniendo una racha de victorias sobre Mercedes desde la temporada 2022. Los Rattlers, favoritos para este encuentro, han trabajado incansablemente para mejorar su juego, estudiando a sus oponentes y fortaleciendo su defensa. Por su parte, los Tigers cuentan con un ataque agresivo y una defensa sólida, lo que hace de este enfrentamiento un partido imperdible.
Otros Enfrentamientos Destacados
La jornada deportiva también incluye emocionantes partidos como Los Fresnos contra Derimir Bobcats, PJ Bears frente a Chargers, y Velas Hiberncats contra Makai Bulldogs. Además, el choque entre Cardinals Mission Bets y Juárez Lincoln versus Nikki Rowe promete mantener a los fanáticos al borde de sus asientos.
El Éxito de la NFL y Anuncios Importantes
En la NFL, los Seahawks lograron una victoria ajustada ante los Arizona Cardinals, gracias a un gol de campo de 52 yardas de Jason Myers. Además, Sergio Busquets, destacado mediocampista del Barcelona, anunció su retiro al final de la temporada, lo que generó múltiples reacciones en el mundo del fútbol, incluyendo la de Sergio Ramos.
Fútbol Mexicano: Jornada 11
Este fin de semana, la jornada 11 del fútbol mexicano presenta partidos imperdibles como Atlas contra Necaxa y Monterrey ante Santos. Los equipos buscan escalar posiciones en la tabla, con el América y Monterrey en la lucha por el liderato, especialmente si Cruz Azul tropieza ante los Cholos de Tijuana.
Consulado de México en Brownsville invita a la comunidad a jornada sabatina
La jornada está dirigida a todos los residentes que necesiten estos servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites consulares de manera rápida y eficiente.
San Benito ofrecerá instalación gratuita de detectores de humo a residentes
SAN BENITO, Texas — El Departamento de Bomberos de San Benito anunció un programa comunitario para brindar detectores de humo gratuitos a los residentes dentro de los límites de la ciudad. Además de entregar los equipos, el personal del departamento también podrá...
McAllen: Conferencia de prensa con más detalles sobre el Desfile Navideño 2025
McALLEN, Texas — La ciudad de McAllen anunció que este viernes 26 de septiembre realizará una conferencia de prensa con nuevos detalles sobre el McAllen Holiday Parade 2025, el tradicional Desfile Navideño que cada año reúne a miles de familias en el Valle del Río...
CBP decomisa más de $13 millones en metanfetamina en el puerto de entrada en Roma
En total, los oficiales aseguraron 1,473.65 libras (668.44 kg) de metanfetamina, con un valor estimado en las calles de $13,173,615 dólares.
DHR Health, recibe reconocimiento nacional por su programa de cáncer de pulmón
Gracias a este modelo integral, el hospital refuerza su compromiso de ofrecer atención completa, desde la detección hasta la cirugía mínimamente invasiva, garantizando diagnósticos oportunos y un proceso de cuidado más ágil y coordinado para cada paciente.
Arrestan a sospechoso de homicidio ocurrido en Edinburg
Testigos identificaron a Vasquez como responsable del crimen.
Valley View Junior High descarta amenaza tras publicación en redes sociales
Tras la investigación correspondiente, las autoridades confirmaron que no existe una amenaza directa contra la escuela.
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr
PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...
El Tiempo en el Valle del Río Grande: Descenso de Temperaturas y Posibles Lluvias
El pronóstico del tiempo indica cielos despejados y un descenso en las temperaturas en el Valle del Río Grande.
Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable
Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...
Hombre de Edinburg condenado por asesinato y sentenciado a 35 años de prisión
Edinburg, Texas – El 19 de septiembre de 2025, un jurado del Condado de Hidalgo declaró culpable de asesinato y posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente a Miguel Ángel Mujica, de 40 años y residente de Edinburg, anunció el Fiscal del Condado, Toribio...
Arrestan a dos personas en Donna por delitos de indecencia con un menor
La Policía de Donna reafirmó su compromiso de investigar a fondo todos los delitos y garantizar justicia para las víctimas.
Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna
Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...
Comienza la demolición de la tienda Johnny’s True Value en Harlingen tras incendio
Harlingen, Texas – Tras el incendio que en julio pasado destruyó la tienda Johnny’s True Value Hardware, este lunes 22 de septiembre inició la demolición progresiva del edificio. El siniestro movilizó a bomberos, policías y ambulancias y provocó la pérdida de más de...
Aseguran más de 1.6 millones de dólares en cocaína en el Puente Internacional de Pharr
La droga, con un peso total de 125.66 libras (57 kilos), tiene un valor estimado en las calles de 1,677,852 dólares.
Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos
Dallas, Texas. – Una persona murió y dos más resultaron hospitalizadas con heridas de bala tras un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, informaron...