Fútbol americano escolar: Mercedes Tigers y Sherryland Rattlers se enfrentan en un duelo de invictos mientras la temporada de fútbol americano escolar continúa en South Texas.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 26 2025
Inicio de la Semana 5: Un Duelo de Invictos

La semana 5 del fútbol americano escolar en South Texas trae consigo un emocionante enfrentamiento entre los Mercedes Tigers y los Sherryland Rattlers. Ambos equipos llegan invictos a este punto de la temporada, pero solo uno podrá mantener esa racha. Este partido, que se llevará a cabo en el Richard Thompson Stadium, promete ser un espectáculo para los aficionados al deporte.

El Poderío de Sherryland sobre Mercedes

Sherryland ha demostrado ser un equipo formidable en los últimos años, manteniendo una racha de victorias sobre Mercedes desde la temporada 2022. Los Rattlers, favoritos para este encuentro, han trabajado incansablemente para mejorar su juego, estudiando a sus oponentes y fortaleciendo su defensa. Por su parte, los Tigers cuentan con un ataque agresivo y una defensa sólida, lo que hace de este enfrentamiento un partido imperdible.

Otros Enfrentamientos Destacados

La jornada deportiva también incluye emocionantes partidos como Los Fresnos contra Derimir Bobcats, PJ Bears frente a Chargers, y Velas Hiberncats contra Makai Bulldogs. Además, el choque entre Cardinals Mission Bets y Juárez Lincoln versus Nikki Rowe promete mantener a los fanáticos al borde de sus asientos.

El Éxito de la NFL y Anuncios Importantes

En la NFL, los Seahawks lograron una victoria ajustada ante los Arizona Cardinals, gracias a un gol de campo de 52 yardas de Jason Myers. Además, Sergio Busquets, destacado mediocampista del Barcelona, anunció su retiro al final de la temporada, lo que generó múltiples reacciones en el mundo del fútbol, incluyendo la de Sergio Ramos.

Fútbol Mexicano: Jornada 11

Este fin de semana, la jornada 11 del fútbol mexicano presenta partidos imperdibles como Atlas contra Necaxa y Monterrey ante Santos. Los equipos buscan escalar posiciones en la tabla, con el América y Monterrey en la lucha por el liderato, especialmente si Cruz Azul tropieza ante los Cholos de Tijuana.

