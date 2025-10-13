Una rivalidad de 60 años en el sur de Texas

El fútbol americano escolar en el sur de Texas está lleno de emociones, y esta semana no es la excepción. En la ciudad de Elsa, el equipo local se enfrenta al invicto Mercedes Cyrus en un partido que promete ser memorable. La rivalidad entre estos equipos ha perdurado durante seis décadas, y el enfrentamiento de esta noche es el juego destacado de la semana.

La confianza de Elsa

El equipo de Elsa llega con un récord de dos victorias y tres derrotas, pero no se desaniman. La historia reciente está de su lado, ya que han logrado vencer a su rival en las últimas dos temporadas, tanto en casa como de visita. El entrenador Cárdenas, quien alguna vez fue jugador de los Yellow Jackets, confía en que su equipo hará un buen papel en el campo.

Los jugadores de Elsa han estado enfrentando comentarios en redes sociales, pero aseguran que no los afectan. “Sabemos que una victoria nuestra realmente les dolería”, mencionaron, destacando que todo es parte de la diversión previa al partido.

Mercedes Cyrus busca mantener el invicto

Por otro lado, Mercedes Cyrus está pasando por una temporada espectacular y aún no conocen la derrota. Este equipo ve el partido contra Elsa como una oportunidad para demostrar su dominio y conseguir su primera victoria en el distrito. “Son un gran equipo, no voy a mentir, pero hemos trabajado muy duro para limitar errores”, comentó uno de los jugadores de Mercedes.

Ambos equipos llevan enfrentándose desde la secundaria, y esta noche buscarán demostrar quién es el mejor en el campo.

Más acción en la agenda deportiva

Además del emocionante duelo entre Elsa y Mercedes, otros equipos del sur de Texas también se preparan para sus encuentros. Entre los partidos destacados se encuentran Makai Semide contra Memorial Economides y Mission Bets contra Mission Eagles. En nuestro juego de la semana, los PSG Raiders se enfrentarán a los Donald Redskins, en un partido que promete emociones fuertes.