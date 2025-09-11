Fútbol Americano Escolar: Pambi Lobos en Busca de Mantener su Invicto

HOY

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Fútbol americano: La tercera semana de la temporada promete emoción con Pambi Lobos buscando extender su racha ganadora.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 11 2025
Introducción a la Semana 3

La emoción del fútbol americano escolar regresa con fuerza en la semana 3 de la temporada. Los Pambi Lobos, invictos hasta ahora, están listos para enfrentar un nuevo desafío tras su contundente victoria de 23 a 0 sobre Roma. Con dos triunfos en su haber, el equipo busca mantener su racha ganadora en esta tercera semana.

Pambi Lobos: Un Equipo en Forma

El equipo de Pambi Lobos ha demostrado ser un contendiente fuerte esta temporada. En la campaña anterior, lograron una importante victoria de 42 a 27 sobre Brownsville, y este año esperan repetir el éxito. Con una sólida defensa y un ataque efectivo, los jugadores y el entrenador confían en sus capacidades para lograr un buen desempeño en el próximo partido. “Tenemos mucha energía y orgullo”, comenta uno de los jugadores, destacando la confianza que tienen en su equipo.

Desafíos para López Lobos

Por otro lado, los López Lobos de Brownsville llegan al enfrentamiento tras una dura derrota ante los Coyotes de La Joya, con un marcador de 48 a 21. La defensa ha sido un área problemática para López Lobos, permitiendo más de 20 puntos por partido. A pesar de haber ganado su primer encuentro, las lesiones inesperadas y la necesidad de encontrar su identidad han complicado su temporada. El entrenador señala que el equipo sigue experimentando con nuevas posiciones para los jugadores, en un esfuerzo por mejorar su desempeño.

Expectativas para el Partido

El enfrentamiento entre Pambi Lobos y López Lobos promete ser un partido emocionante. Mientras que Pambi busca mantener su invicto, López Lobos está decidido a rehacerse y competir con fuerza en esta temporada. El juego se perfila como una batalla estratégica sobre quién controla el tiempo con la pelota.

deportes escolares Fútbol Americano López Lobos Pambi Lobos Valle de Texas
