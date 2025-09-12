Fútbol Americano Escolar: La Joya y Brownsville Pace en un Emocionante Enfrentamiento

La Joya y Brownsville Pace: La Batalla por la Supremacía

El viernes es un día muy esperado, no solo porque marca el inicio del fin de semana, sino también porque es el momento de disfrutar del apasionante fútbol americano escolar. Esta semana, el enfrentamiento entre los Coyotes de La Joya y Brownsville Pace promete ser un espectáculo inolvidable.

La Joya ha comenzado la temporada con gran fuerza, obteniendo dos victorias consecutivas y demostrando ser un equipo difícil de vencer. Con Owen Benoit como mariscal de campo, los Coyotes han logrado un promedio de 40 puntos por partido. Este viernes, buscarán derrotar a su tercera preparatoria de Brownsville en lo que va de la temporada.

La Estrategia de La Joya

A pesar de su fuerte ofensiva, los Coyotes enfrentan desafíos en su defensa, permitiendo más de 20 puntos por partido. No obstante, su entrenador confía en que con la dirección de Benoit, podrán superar estas dificultades. “Owen nos da más oportunidades para pasar y correr el balón”, comentó el entrenador. “Esperamos que este año podamos salir con la victoria”.

El Desafío de Brownsville Pace

Por otro lado, Brownsville Pace también llega con un récord de dos victorias y cero derrotas. Aunque sus triunfos han sido estrechos, con un marcador de 21-14 contra Hidalgo y 35-34 ante Bishop, el equipo ha demostrado determinación y resiliencia. “Sabemos que tienen una gran ofensiva”, mencionó un jugador de Pace, “pero hemos estudiado sus movimientos y estamos listos para enfrentar el reto”.

La Competencia en la NFL

En un ámbito diferente, la NFL también ha ofrecido emociones intensas. Los Green Bay Packers defendieron su terreno al derrotar 27-18 a los Washington Commanders. Jordan Love fue la estrella del partido con 292 yardas aéreas y dos pases de touchdown. Sin embargo, el encuentro no estuvo exento de problemas, ya que Washington mostró debilidades en su ofensiva y enfrentó varias lesiones preocupantes.