Fin de Semana con Lluvias y Celebraciones

El fin de semana ha llegado al sur de Texas, y mientras las comunidades se preparan para celebrar la Independencia, el clima promete ser un protagonista importante. Kimberly Mesa de Univision ofrece un reporte detallado sobre las condiciones meteorológicas que se esperan en la región, afectando tanto a los residentes del Valle del Río Grande como a aquellos que planean viajar a otras ciudades del estado.

Fútbol Americano Escolar: La Joya y Brownsville Pace en un Emocionante Enfrentamiento

Fútbol americano: Dos equipos invictos se preparan para un duelo crucial en el fútbol americano escolar de South Texas.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 12 2025
La Joya y Brownsville Pace: La Batalla por la Supremacía

El viernes es un día muy esperado, no solo porque marca el inicio del fin de semana, sino también porque es el momento de disfrutar del apasionante fútbol americano escolar. Esta semana, el enfrentamiento entre los Coyotes de La Joya y Brownsville Pace promete ser un espectáculo inolvidable.

La Joya ha comenzado la temporada con gran fuerza, obteniendo dos victorias consecutivas y demostrando ser un equipo difícil de vencer. Con Owen Benoit como mariscal de campo, los Coyotes han logrado un promedio de 40 puntos por partido. Este viernes, buscarán derrotar a su tercera preparatoria de Brownsville en lo que va de la temporada.

La Estrategia de La Joya

A pesar de su fuerte ofensiva, los Coyotes enfrentan desafíos en su defensa, permitiendo más de 20 puntos por partido. No obstante, su entrenador confía en que con la dirección de Benoit, podrán superar estas dificultades. “Owen nos da más oportunidades para pasar y correr el balón”, comentó el entrenador. “Esperamos que este año podamos salir con la victoria”.

El Desafío de Brownsville Pace

Por otro lado, Brownsville Pace también llega con un récord de dos victorias y cero derrotas. Aunque sus triunfos han sido estrechos, con un marcador de 21-14 contra Hidalgo y 35-34 ante Bishop, el equipo ha demostrado determinación y resiliencia. “Sabemos que tienen una gran ofensiva”, mencionó un jugador de Pace, “pero hemos estudiado sus movimientos y estamos listos para enfrentar el reto”.

La Competencia en la NFL

En un ámbito diferente, la NFL también ha ofrecido emociones intensas. Los Green Bay Packers defendieron su terreno al derrotar 27-18 a los Washington Commanders. Jordan Love fue la estrella del partido con 292 yardas aéreas y dos pases de touchdown. Sin embargo, el encuentro no estuvo exento de problemas, ya que Washington mostró debilidades en su ofensiva y enfrentó varias lesiones preocupantes.

Mas Noticias 48
Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

Sep 12, 2025

VALLE DEL RÍO GRANDE – Autoridades informaron sobre el arresto de un individuo con historial criminal significativo. De acuerdo con el reporte, el detenido enfrenta cargos por asesinato capital de múltiples personas, considerado un delito grave de primer grado....

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Sep 12, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Sep 11, 2025

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Sep 10, 2025

Cortesía: Pixels La Villa, Texas — El miércoles 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 4:15 p.m., agentes del Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo acudieron en apoyo al Departamento de Policía de La Villa por un disturbio en la cuadra 1300 de la calle San...

