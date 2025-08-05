EDINBURG, TEXAS – El día de hoy, el Valle del Río Grande se vio afectado por fuertes vientos que dejaron una estela de destrucción a su paso.

Varias intersecciones se encuentran actualmente sin semáforos funcionales y gran parte de la región está sin electricidad.

A continuación, desglosamos los eventos y las declaraciones de las autoridades locales.

Edinburg, una de las ciudades más afectadas, experimentó numerosos reportes de daños.

Según el jefe de bomberos de la ciudad, los vientos fueron responsables de la caída de árboles sobre las líneas eléctricas, lo que causó cortes de energía significativos. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque algunos árboles cayeron sobre viviendas.

El jefe de bomberos enfatizó que el fenómeno se trató más de un evento de viento que de lluvia.

En otras partes del Valle del Río Grande, como Pharr, los funcionarios locales informaron que no se reportaron daños significativos.

Esta noticia trae un poco de alivio a una región que sigue luchando por restablecer la normalidad tras el paso de la tormenta.

Aunque el panorama comienza a normalizarse, las autoridades continúan monitoreando las áreas afectadas por los cortes de electricidad.

Se espera que los servicios se restablezcan pronto, y los residentes deben mantenerse informados a través de los canales oficiales.