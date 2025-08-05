Fuertes vientos causan estragos en EdinburgEricks Webs DesignEricks Webs Design
Vientos fuertes: Intersecciones sin semáforos y cortes de electricidad afectan la región tras intensas ráfagas.
EDINBURG, TEXAS – El día de hoy, el Valle del Río Grande se vio afectado por fuertes vientos que dejaron una estela de destrucción a su paso.
Varias intersecciones se encuentran actualmente sin semáforos funcionales y gran parte de la región está sin electricidad.
A continuación, desglosamos los eventos y las declaraciones de las autoridades locales.
Edinburg, una de las ciudades más afectadas, experimentó numerosos reportes de daños.
Según el jefe de bomberos de la ciudad, los vientos fueron responsables de la caída de árboles sobre las líneas eléctricas, lo que causó cortes de energía significativos. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque algunos árboles cayeron sobre viviendas.
El jefe de bomberos enfatizó que el fenómeno se trató más de un evento de viento que de lluvia.
En otras partes del Valle del Río Grande, como Pharr, los funcionarios locales informaron que no se reportaron daños significativos.
Esta noticia trae un poco de alivio a una región que sigue luchando por restablecer la normalidad tras el paso de la tormenta.
Aunque el panorama comienza a normalizarse, las autoridades continúan monitoreando las áreas afectadas por los cortes de electricidad.
Se espera que los servicios se restablezcan pronto, y los residentes deben mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Familia en Mission lucha sin agua ni electricidad tras tormenta
Mission: La familia González enfrenta desafíos extremos después de que fuertes vientos derribaran árboles y cables eléctricos.
Asesinato en Reynosa: Delegado de la Fiscalía General de la República es abatido
Reynosa: El asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reina en Reynosa sacude a Tamaulipas y revela tensiones con el crimen organizado.
Investigan muerte de hombre que se golpeaba la cabeza y agredió a oficiales
muerte
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel
CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...
Se entrega sospechoso de portar arma robada en Brownsville
Su entrega representa un paso importante en el esclarecimiento del caso, y las autoridades han reiterado su compromiso con la seguridad de la comunidad.
Investigan robo en Los Fresnos, buscan identificar a sospechoso
Las autoridades difundieron una fotografía de un vehículo y de una persona de interés relacionada con este caso.
Gobierno de Tamaulipas condena crimen del Delegado de la FGR y se solidariza con su familia
TAMAULIPAS — El Gobierno de Tamaulipas condenó enérgicamente el crimen perpetrado contra el Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. A través de un mensaje publicado en redes sociales,...
CBP incauta más de 1.1 millones de dólares en fentanilo y cocaína en el Puente Internacional Anzaldúas
MISSION, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron un decomiso significativo de drogas el pasado 3 de agosto en el Puente Internacional Anzaldúas, asegurando más...
Contienen incendio de pastizal y estructura cerca de estación de bomberos en La Rosita
La corporación agradeció el apoyo brindado por los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Starr, así como al jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Escobares, García, por ofrecer asistencia adicional y personal en caso de ser necesario.
Fiscalías de Tamaulipas y FGR colaboran tras muerte de presunto servidor público en Reynosa
Persona fallece en Reynosa tras un misterioso incendio vehicular.
Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo
VALLE DE TEXAS- En una jornada marcada por condiciones climáticas extremas, el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso por tormenta eléctrica severa que afecta el centro del condado de Hidalgo. Este fenómeno se espera que persista hasta las 6 de la...
Accidente vehicular en Donna deja dos heridos
La colisión fue de tal magnitud que dejó escombros esparcidos por la carretera, evidenciando el impacto.
Persecución por tráfico de personas termina en Weslaco con seis detenidos; una mujer embarazada fue hospitalizada
El conductor, identificado como César Rafael León, de 34 años y originario de Indiana, intentó huir con varios migrantes a bordo, pero terminó impactando una patrulla del DPS antes de ser detenido.
Decomisan cocaína valuada en 1.5 millones de dólares en casa móvil de Mission
El principal sospechoso enfrentará cargos por reingreso ilegal agravado.
Cambio de liderazgo en la Patrulla Fronteriza sector Valle del Río Grande
Patrulla Fronteriza: Cambio de liderazgo en el sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.
Buscan a sospechoso de tiroteo en Harlingen
Tiroteo: Las autoridades del condado Cameron buscan a un sospechoso tras un tiroteo en Harlingen.