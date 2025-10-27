Frente frío trae alivio y precauciones al sur de Texas

HOY

Frente frío: A medida que se aproxima el frente frío, el sur de Texas espera un descenso significativo de temperaturas y alerta de incendios.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 27 2025
Descenso de Temperaturas en el Sur de Texas

Un esperado frente frío se prepara para traer un alivio a las calurosas temperaturas que han afectado al sur de Texas en las últimas semanas. Según se informó, este fenómeno climático llegará en aproximadamente 36 horas, justo a tiempo para el fin de semana de Halloween. Se espera que las temperaturas desciendan alrededor de 20 grados, ofreciendo un clima más fresco que muchos han anticipado con ansias.

Alerta de Incendios y Vientos Fuertes

Con la llegada de este frente frío, también se ha emitido una alerta de incendios para gran parte de la región. La alerta estará vigente desde la mañana del miércoles y se mantendrá durante todo el día. La baja humedad y las condiciones secas aumentarán la probabilidad de incendios, por lo que es crucial que los residentes tomen las debidas precauciones.

Además, las áreas costeras, incluyendo la Isla del Padre, enfrentan una alerta de vientos que comenzará el martes por la tarde. Los vientos cambiarán de dirección, predominando del norte, lo que podría intensificar las condiciones de peligro en la costa.

Condiciones Actuales y Precauciones

Actualmente, el clima se mantiene cálido con temperaturas alcanzando los 96 grados y cielos mayormente despejados. El condado de Starr reporta temperaturas de hasta 101 grados, mientras que la Isla del Padre disfruta de un clima más templado con 83 grados. En Reynosa, Tamaulipas, las temperaturas rondan los 36 grados centígrados.

A pesar de las condiciones mayormente despejadas, se advierte sobre la moderada probabilidad de corrientes de resaca en las costas, lo que requiere precaución para quienes planeen actividades acuáticas.

Pronóstico del Tiempo

El pronóstico para las próximas 24 horas indica condiciones mayormente secas con mínimas de 64 grados. Durante el día, las temperaturas podrían alcanzar los 100 grados en algunas áreas. Sin embargo, se espera un notable descenso en las temperaturas a partir del miércoles, con mínimas alrededor de los 54 grados, lo que marcará un cambio bienvenido para los residentes.

Actividad Tropical

El huracán Melissa se mantiene activo, pero no representa una amenaza para la región. No obstante, se recuerda a la población que aún estamos en temporada de huracanes, por lo que se deben tomar precauciones adecuadas.

Frente frío trae alivio y precauciones al sur de Texas
