HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Food Bank RGV realizará entrega de comida gratuita en CombesEricks Webs DesignEricks Webs Design

La entrega será únicamente mientras duren las reservas y está destinada a apoyar a familias locales en necesidad.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 09 2025
Ad Placeholder

COMBES, Texas – El Food Bank of the Rio Grande Valley anunció que llevará a cabo una distribución de alimentos gratuita para residentes de Combes el próximo miércoles 10 de septiembre, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m., en el Combes Community Center, ubicado en 21646 Hand Rd., Harlingen, TX 78552.

La entrega será únicamente mientras duren las reservas y está destinada a apoyar a familias locales en necesidad.

Pautas de distribución:

  • Debe ser residente de Combes.
  • Solo una distribución por hogar.
  • Se requiere comprobante de domicilio (ID o factura de servicios públicos).
  • Es obligatorio portar cubrebocas.
  • La entrega no se realizará en modalidad drive-thru.

El banco de alimentos reiteró su compromiso de apoyar a las comunidades del Valle del Río Grande y pidió a los residentes compartir la información con quienes pudieran necesitar asistencia.

comida gratis food bank
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Food Bank RGV realizará entrega de comida gratuita en Combes

Nuestra Clínica Del Valle organiza entrega gratuita de productos frescos

Sep 5, 2025

McAllen, Texas – En colaboración con Rio Grande Valley Catholic Charities, Nuestra Clínica Del Valle anunció la realización de un evento comunitario titulado Fresh Produce Giveaway, que ofrecerá a las familias del Valle acceso gratuito a alimentos y recursos de salud....

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder