Food Bank RGV realizará entrega de comida gratuita en Combes

COMBES, Texas – El Food Bank of the Rio Grande Valley anunció que llevará a cabo una distribución de alimentos gratuita para residentes de Combes el próximo miércoles 10 de septiembre, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m., en el Combes Community Center, ubicado en 21646 Hand Rd., Harlingen, TX 78552.

La entrega será únicamente mientras duren las reservas y está destinada a apoyar a familias locales en necesidad.

Pautas de distribución:

Debe ser residente de Combes.

Solo una distribución por hogar.

Se requiere comprobante de domicilio (ID o factura de servicios públicos).

Es obligatorio portar cubrebocas.

La entrega no se realizará en modalidad drive-thru.

El banco de alimentos reiteró su compromiso de apoyar a las comunidades del Valle del Río Grande y pidió a los residentes compartir la información con quienes pudieran necesitar asistencia.