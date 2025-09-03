HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Food Bank RGV realizará distribución gratuita de frutas y verduras en DonnaEricks Webs DesignEricks Webs Design

La entrega se realizará en horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, o hasta agotar existencias.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 03 2025
Ad Placeholder

El Food Bank of the Rio Grande Valley (RGV) llevará a cabo una distribución gratuita de frutas y verduras el miércoles 4 de septiembre de 2025, en el parque Altas Palmas, ubicado en la intersección de Silver Ave. y First St. en Donna, Texas.

La entrega se realizará en horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, o hasta agotar existencias.

De acuerdo con la organización, los lineamientos de distribución incluyen:

  • Presentar una identificación con foto.
  • Comprobante de domicilio.
  • Máximo dos familias por vehículo.
  • Se solicita que los participantes tengan la cajuela vacía para agilizar la entrega.

El evento, catalogado como “pop-up” por ser de un solo día, forma parte de las acciones del Food Bank RGV Mobile Produce Distribution, en coordinación con el Precinto 1 del Condado de Hidalgo, para apoyar a las familias locales con acceso gratuito a productos frescos.

distribución Donna frutas y verduras
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Sep 3, 2025

CONDADO CAMERON, TEXAS - El martes 2 de septiembre de 2025, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), en coordinación con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, frustraron un intento de contrabando de droga a lo largo del río Bravo...

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Sep 2, 2025

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Sep 2, 2025

El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad. De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la...

Ad Placeholder
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder