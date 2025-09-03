El Food Bank of the Rio Grande Valley (RGV) llevará a cabo una distribución gratuita de frutas y verduras el miércoles 4 de septiembre de 2025, en el parque Altas Palmas, ubicado en la intersección de Silver Ave. y First St. en Donna, Texas.

La entrega se realizará en horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, o hasta agotar existencias.

De acuerdo con la organización, los lineamientos de distribución incluyen:

Presentar una identificación con foto.

Comprobante de domicilio.

Máximo dos familias por vehículo.

Se solicita que los participantes tengan la cajuela vacía para agilizar la entrega.

El evento, catalogado como “pop-up” por ser de un solo día, forma parte de las acciones del Food Bank RGV Mobile Produce Distribution, en coordinación con el Precinto 1 del Condado de Hidalgo, para apoyar a las familias locales con acceso gratuito a productos frescos.