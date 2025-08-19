Lyford, Texas – El Food Bank of the Rio Grande Valley llevará a cabo una distribución de alimentos gratis para los residentes de Lyford el próximo miércoles 20 de agosto, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m., o mientras duren las reservas.

El evento se realizará en el Lyford Sports Complex (cancha de basquetbol), ubicado en 13518 Bulldog Ave., Lyford, TX 78569, en el área de carga y descarga localizada al lado oeste de la preparatoria.

Requisitos para recibir alimentos:

Ser residente de Lyford.

Solo se permitirá una distribución por hogar .

. Presentar comprobante de domicilio (ID o factura de servicios públicos).

Usar cubrebocas obligatorio.

No será una distribución tipo drive-thru.

La actividad forma parte del programa “Choices” del Food Bank RGV en colaboración con la Ciudad de Lyford y el Condado de Willacy.