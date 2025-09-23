Peñitas, TX — El Food Bank of the Rio Grande Valley anunció que llevará a cabo una distribución gratuita de frutas y verduras frescas este martes 24 de septiembre, en la iglesia Faith Fellowship Bible Church, ubicada en 1110 N Tom Gill Rd., Peñitas, Texas.

El evento se realizará de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., o hasta agotar existencias, como parte del programa Mobile Produce Distribution, que busca apoyar a familias de la región con alimentos saludables.

Requisitos para recibir apoyo

Los organizadores recordaron que, para poder acceder a los productos, los asistentes deben presentar:

Identificación con foto

Comprobante de domicilio

Máximo dos familias por vehículo

La cajuela del auto debe estar vacía para facilitar la entrega

Este evento es de un solo día y se organiza en colaboración con la Ciudad de Peñitas, reafirmando el compromiso de brindar apoyo alimentario a las comunidades más necesitadas del Valle del Río Grande.