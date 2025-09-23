HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Food Bank RGV ofrecerá distribución gratuita de frutas y verduras en PeñitasEricks Webs DesignEricks Webs Design

Peñitas, TX — El Food Bank of the Rio Grande Valley anunció que llevará a cabo una distribución gratuita de frutas y verduras frescas este martes 24 de septiembre, en la iglesia Faith Fellowship Bible Church, ubicada en 1110 N Tom Gill Rd., Peñitas, Texas. El evento se realizará de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 23 2025
Ad Placeholder

Peñitas, TX — El Food Bank of the Rio Grande Valley anunció que llevará a cabo una distribución gratuita de frutas y verduras frescas este martes 24 de septiembre, en la iglesia Faith Fellowship Bible Church, ubicada en 1110 N Tom Gill Rd., Peñitas, Texas.

El evento se realizará de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., o hasta agotar existencias, como parte del programa Mobile Produce Distribution, que busca apoyar a familias de la región con alimentos saludables.

Requisitos para recibir apoyo

Los organizadores recordaron que, para poder acceder a los productos, los asistentes deben presentar:

  • Identificación con foto
  • Comprobante de domicilio
  • Máximo dos familias por vehículo
  • La cajuela del auto debe estar vacía para facilitar la entrega

Este evento es de un solo día y se organiza en colaboración con la Ciudad de Peñitas, reafirmando el compromiso de brindar apoyo alimentario a las comunidades más necesitadas del Valle del Río Grande.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Sep 23, 2025

Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de los testigos que proporcionaron información clave para avanzar en el caso.

Ad Placeholder
Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local. El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información...

Detienen a hombre buscado por acoso en Donna

Detienen a hombre buscado por acoso en Donna

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna informó que Anthony Ray Ramirez, de Weslaco, fue detenido tras ser buscado en relación con una investigación por acoso. Las autoridades habían solicitado el apoyo de la comunidad para dar con su paradero y...

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Sep 22, 2025

El Departamento de Policía de Edinburg informó que Charles Parkinson, de 29 años, fue formalmente instruido de cargos ayer y recibió varias fianzas que en conjunto suman 230,000 dólares. 200,000 dólares por conducir en estado de ebriedad (tercera ofensa o más). 20,000...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder