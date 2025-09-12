BROWNSVILLE, TEXAS – La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron expresó preocupación ante el marcado incremento de la delincuencia juvenil en la región, señalando un repunte en delitos graves cometidos por menores de edad, como homicidios, robos agravados, tráfico de drogas, contrabando de personas y robo de vehículos.

Sáenz enfatizó la importancia de la prevención, el desarrollo infantil y los recursos comunitarios para guiar a los jóvenes hacia un futuro productivo, pero aclaró que el sistema actual, que considera a los menores como “incapaces” de responder por sus actos, ya no resulta viable.

“Debemos eliminar el estigma de que los menores que cometen delitos violentos no entienden las consecuencias de sus acciones. La rendición de cuentas es esencial. Si no actuamos, no solo ponemos en riesgo a nuestras comunidades, sino que también fallamos a los propios jóvenes que necesitan límites y orientación claros”, agregó.

En Texas, los menores acusados de delitos graves, como asesinato, pueden ser certificados para ser juzgados como adultos, decisión que corresponde al fiscal y que debe ser aprobada por un juez juvenil tras una audiencia.

En los últimos dos años, la Fiscalía del Condado de Cameron ha obtenido la certificación de nueve menores como adultos, de los cuales cinco enfrentan cargos de asesinato cometidos a los 15 y 16 años. Además, dos jóvenes de 16 años ya fueron condenados por homicidio y sentenciados a prisión.

Sáenz también alertó sobre la creciente participación de redes criminales organizadas que reclutan a menores para actividades como tráfico de drogas y contrabando de personas, lo que crea un entorno de riesgo tanto en el condado como en todo Texas.

Finalmente, el fiscal hizo un llamado a los legisladores estatales para modernizar el Código de Justicia Juvenil de Texas, con el objetivo de adecuarlo a la realidad actual y brindar a fiscales y cuerpos policiales herramientas efectivas para proteger a las comunidades y garantizar que los menores delincuentes rindan cuentas por sus actos.