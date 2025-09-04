HOY

Fiscal de distrito de Cameron, Luis V. Saenz, es reconocido por la DEA

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 04 2025
Brownsville, TEXAS — El fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis V. Saenz, fue reconocido recientemente por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) por sus destacadas contribuciones en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La División de Houston de la DEA entregó a Saenz un Certificado de Apreciación en reconocimiento a su liderazgo, colaboración y compromiso con la seguridad pública, destacando su apoyo a la oficina de la DEA en Brownsville (BRO) y al grupo operativo del área de alto impacto contra el narcotráfico (HIDTA, por sus siglas en inglés).

El reconocimiento subraya la labor del fiscal al proporcionar recursos esenciales, fortalecer la cooperación entre agencias y garantizar la continuidad de las operaciones de la DEA en el condado de Cameron, incluso en momentos difíciles.

Además, el fiscal participó en la reunión de la Junta Ejecutiva de HIDTA del Sur de Texas, donde reiteró la disposición de su oficina para colaborar entre agencias, compartir recursos y mantener estrategias a largo plazo en el combate contra redes de narcotráfico en la región.

Este reconocimiento refleja la sólida relación de trabajo entre la Fiscalía del Condado de Cameron y la DEA, y resalta la importancia de la cooperación para proteger a las comunidades de los daños causados por el crimen organizado y los delitos relacionados con drogas.

