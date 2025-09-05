Este fin de semana en Texas se espera un clima variado, con temperaturas que alcanzarán los tres dígitos y la posibilidad de tormentas. El ambiente ya se siente cálido, y las condiciones meteorológicas prometen mantenernos atentos.

Calor Extremo y Vientos Fuertes

Durante el día de hoy, las temperaturas en ciudades como McAllen alcanzarán los 102 grados Fahrenheit. Las condiciones actuales se mantienen en los mediados 80, pero se espera que el termómetro suba aún más. Los vientos del sur, a una velocidad de 14 millas por hora, se intensificarán, llegando a ráfagas de casi 20 millas por hora en el sur del condado de Hidalgo.

Posibilidad de Lluvias y Tormentas

Aunque el radar satelital muestra un cielo mayormente despejado, se anticipan lluvias ocasionales debido a los restos de la tormenta tropical Lorena, que ha estado afectando la costa de México. Esta humedad se desplaza hacia el oeste de Texas, lo que podría causar chubascos este fin de semana.

Precauciones para el Fin de Semana

Para aquellos que planean viajar por Texas, el pronóstico indica condiciones cálidas con posibles tormentas en ciudades como San Antonio, South Padre Island, Houston, Dallas, El Paso, Corpus Christi y Odessa. Si planea actividades al aire libre, como una parrillada nocturna en McAllen, prepárese para temperaturas en los mediados 80 y posibles lluvias.

Vigilancia de los Trópicos

Los modelos meteorológicos continúan observando una zona de interés en el Caribe, que podría desarrollar actividad en los próximos días. La inestabilidad climática seguirá presente, con la posibilidad de tormentas durante el fin de semana y una ligera caída de temperatura al inicio de la próxima semana laboral.

Conclusión

El clima en Texas este fin de semana requerirá precauciones. Manténgase informado sobre las condiciones meteorológicas y planifique sus actividades considerando las altas temperaturas y la posibilidad de tormentas.