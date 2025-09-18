HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Fin de Semana con Posibles LluviasEricks Webs DesignEricks Webs Design

El pronóstico para McAllen indica lluvias aisladas por la tarde y temperaturas por debajo del promedio.

By Maria Perez
• Noticias 48
Published September 18 2025
Ad Placeholder

Introducción

El fin de semana se acerca y muchas personas en McAllen están ansiosas por disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, el pronóstico del clima sugiere que podrían presentarse lluvias aisladas durante las horas de la tarde. A continuación, te presentamos el detalle completo para que puedas planificar tus días de descanso.

El Tiempo en McAllen: Lluvias Aisladas y Temperaturas Agradables

Este fin de semana, los residentes de McAllen pueden esperar un clima mayormente favorable, aunque con algunas lluvias aisladas en el transcurso de las tardes. Las temperaturas se mantendrán por debajo del promedio habitual, registrando máximas de 92 grados, en comparación con el promedio normal de 94 grados. Las noches ofrecerán un clima agradable, con temperaturas alrededor de los 80 grados.

Las condiciones climáticas para este viernes y sábado indican un 20% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Aunque estas condiciones no deberían afectar seriamente los planes al aire libre, siempre es prudente estar preparado ante la posibilidad de lluvia.

Visita a la Isla del Padre Sur

Para aquellos que planean visitar la costa, las condiciones serán óptimas para disfrutar de un día de playa en la Isla del Padre Sur. Se espera que las temperaturas alcancen los 85 grados a las tres de la tarde, disminuyendo ligeramente durante las horas nocturnas. A pesar del clima favorable, se advierte sobre la presencia de corrientes de resacas peligrosas, por lo que se recomienda prestar atención a las banderas rojas que indican peligro en el agua. Además, es crucial no dejar desatendidos a los niños en la playa.

Pronóstico para la Próxima Semana

A medida que avanza la semana, las temperaturas en McAllen se mantendrán en los altos 90 grados. Aunque la probabilidad de lluvia disminuye, es importante seguir monitoreando el clima para estar preparado ante cualquier cambio inesperado.

Clima en McAllen: Fin de Semana con Posibles Lluvias y Temperaturas Agradables
clima fin de semana Isla del Padre Sur lluvias McAllen
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Sep 19, 2025

McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America. La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó...

Cierre temporal en Peñitas por trabajos de construcción

Cierre temporal en Peñitas por trabajos de construcción

Sep 19, 2025

Peñitas, TX – Autoridades locales informaron que Liberty Blvd permanecerá cerrada entre Salinas Rd. y Blue Jay Ave. este sábado 20 de septiembre de 2025, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. debido a labores de construcción. Se recomienda a los conductores planear con...

Cambios en Examen de Ciudadanía

Cambios en Examen de Ciudadanía

Sep 19, 2025

Ciudadanía estadounidense: Nuevas regulaciones del USCIS endurecen el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, generando inquietud en la comunidad inmigrante.

Ad Placeholder
Hombre muere tras caer en Donna

Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder