Introducción

El fin de semana se acerca y muchas personas en McAllen están ansiosas por disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, el pronóstico del clima sugiere que podrían presentarse lluvias aisladas durante las horas de la tarde. A continuación, te presentamos el detalle completo para que puedas planificar tus días de descanso.

El Tiempo en McAllen: Lluvias Aisladas y Temperaturas Agradables

Este fin de semana, los residentes de McAllen pueden esperar un clima mayormente favorable, aunque con algunas lluvias aisladas en el transcurso de las tardes. Las temperaturas se mantendrán por debajo del promedio habitual, registrando máximas de 92 grados, en comparación con el promedio normal de 94 grados. Las noches ofrecerán un clima agradable, con temperaturas alrededor de los 80 grados.

Las condiciones climáticas para este viernes y sábado indican un 20% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Aunque estas condiciones no deberían afectar seriamente los planes al aire libre, siempre es prudente estar preparado ante la posibilidad de lluvia.

Visita a la Isla del Padre Sur

Para aquellos que planean visitar la costa, las condiciones serán óptimas para disfrutar de un día de playa en la Isla del Padre Sur. Se espera que las temperaturas alcancen los 85 grados a las tres de la tarde, disminuyendo ligeramente durante las horas nocturnas. A pesar del clima favorable, se advierte sobre la presencia de corrientes de resacas peligrosas, por lo que se recomienda prestar atención a las banderas rojas que indican peligro en el agua. Además, es crucial no dejar desatendidos a los niños en la playa.

Pronóstico para la Próxima Semana

A medida que avanza la semana, las temperaturas en McAllen se mantendrán en los altos 90 grados. Aunque la probabilidad de lluvia disminuye, es importante seguir monitoreando el clima para estar preparado ante cualquier cambio inesperado.