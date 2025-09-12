HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Fin de Semana con Lluvias y CelebracionesEricks Webs DesignEricks Webs Design

El fin de semana ha llegado al sur de Texas, y mientras las comunidades se preparan para celebrar la Independencia, el clima promete ser un protagonista importante. Kimberly Mesa de Univision ofrece un reporte detallado sobre las condiciones meteorológicas que se esperan en la región, afectando tanto a los residentes del Valle del Río Grande como a aquellos que planean viajar a otras ciudades del estado.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 12 2025
Ad Placeholder

El fin de semana ha llegado al sur de Texas, y mientras las comunidades se preparan para celebrar la Independencia, el clima promete ser un protagonista importante. Kimberly Mesa de Univision ofrece un reporte detallado sobre las condiciones meteorológicas que se esperan en la región, afectando tanto a los residentes del Valle del Río Grande como a aquellos que planean viajar a otras ciudades del estado.

Pronóstico del Tiempo: Un Fin de Semana Lluvioso

Durante toda la semana, el sur de Texas ha experimentado lluvias casi constantes, y el fin de semana no será la excepción. Las previsiones indican chubascos ocasionales, especialmente durante las horas nocturnas y las primeras horas del sábado. La dirección de los vientos muestra gran variabilidad, procediendo tanto del norte como del este, lo que podría traer cambios significativos en la temperatura en las próximas semanas.

El radar satelital muestra un aumento de lluvias en las próximas horas, con temperaturas que se han mantenido en los bajos a mediados 90 grados Fahrenheit. Se espera que las noches sean más frescas, rondando los bajos 80 grados.

Condiciones en el Resto del Estado

Para aquellos que planean viajar dentro del estado, ciudades como San Antonio experimentarán temperaturas en los mediados 90, acercándose a los tres dígitos. Houston y Dallas también mantendrán un clima cálido, con posibilidades de lluvia. En la costa, incluyendo South Padre Island, se espera un clima similar, con calor y probabilidades de lluvia debido a los vientos tropicales.

Monitoreo de Actividades Tropicales

La vigilancia de los trópicos es crucial, ya que se está monitoreando un área de interés hacia el oeste de África que podría desarrollarse durante el fin de semana. La probabilidad de lluvia seguirá siendo alta no solo en el sur de Texas, sino en toda la zona costera del Golfo y del Atlántico.

Recomendaciones para el Fin de Semana

Para quienes tienen planes de salir, es fundamental mantenerse informados sobre el pronóstico del tiempo. Se recomienda llevar un paraguas y estar preparados para un clima que combinará calor y lluvias. Las temperaturas oscilarán en los mediados 90 grados, ofreciendo un fin de semana variado en cuanto a condiciones climáticas.

Independencia y Clima en el Sur de Texas: Fin de Semana con Lluvias y Celebraciones
Celebraciones clima fin de semana independencia lluvias Sur de Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

Sep 12, 2025

VALLE DEL RÍO GRANDE – Autoridades informaron sobre el arresto de un individuo con historial criminal significativo. De acuerdo con el reporte, el detenido enfrenta cargos por asesinato capital de múltiples personas, considerado un delito grave de primer grado....

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Sep 12, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...

Ad Placeholder
Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Sep 11, 2025

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Sep 10, 2025

Cortesía: Pixels La Villa, Texas — El miércoles 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 4:15 p.m., agentes del Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo acudieron en apoyo al Departamento de Policía de La Villa por un disturbio en la cuadra 1300 de la calle San...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder