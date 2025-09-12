El fin de semana ha llegado al sur de Texas, y mientras las comunidades se preparan para celebrar la Independencia, el clima promete ser un protagonista importante. Kimberly Mesa de Univision ofrece un reporte detallado sobre las condiciones meteorológicas que se esperan en la región, afectando tanto a los residentes del Valle del Río Grande como a aquellos que planean viajar a otras ciudades del estado.

Pronóstico del Tiempo: Un Fin de Semana Lluvioso

Durante toda la semana, el sur de Texas ha experimentado lluvias casi constantes, y el fin de semana no será la excepción. Las previsiones indican chubascos ocasionales, especialmente durante las horas nocturnas y las primeras horas del sábado. La dirección de los vientos muestra gran variabilidad, procediendo tanto del norte como del este, lo que podría traer cambios significativos en la temperatura en las próximas semanas.

El radar satelital muestra un aumento de lluvias en las próximas horas, con temperaturas que se han mantenido en los bajos a mediados 90 grados Fahrenheit. Se espera que las noches sean más frescas, rondando los bajos 80 grados.

Condiciones en el Resto del Estado

Para aquellos que planean viajar dentro del estado, ciudades como San Antonio experimentarán temperaturas en los mediados 90, acercándose a los tres dígitos. Houston y Dallas también mantendrán un clima cálido, con posibilidades de lluvia. En la costa, incluyendo South Padre Island, se espera un clima similar, con calor y probabilidades de lluvia debido a los vientos tropicales.

Monitoreo de Actividades Tropicales

La vigilancia de los trópicos es crucial, ya que se está monitoreando un área de interés hacia el oeste de África que podría desarrollarse durante el fin de semana. La probabilidad de lluvia seguirá siendo alta no solo en el sur de Texas, sino en toda la zona costera del Golfo y del Atlántico.

Recomendaciones para el Fin de Semana

Para quienes tienen planes de salir, es fundamental mantenerse informados sobre el pronóstico del tiempo. Se recomienda llevar un paraguas y estar preparados para un clima que combinará calor y lluvias. Las temperaturas oscilarán en los mediados 90 grados, ofreciendo un fin de semana variado en cuanto a condiciones climáticas.