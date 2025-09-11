HOY

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

FBI solicita ayuda para identificar a persona de interés en tiroteo mortal de Charlie Kirk

Utah — El Buró Federal de Investigaciones (FBI) pidió la colaboración del público para identificar a una persona de interés relacionada con el tiroteo fatal de Charlie Kirk, ocurrido en la Universidad del Valle de Utah (Utah Valley University). Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información a comunicarse al 1-800-CALL-FBI o a enviar […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 11 2025
Utah — El Buró Federal de Investigaciones (FBI) pidió la colaboración del público para identificar a una persona de interés relacionada con el tiroteo fatal de Charlie Kirk, ocurrido en la Universidad del Valle de Utah (Utah Valley University).

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información a comunicarse al 1-800-CALL-FBI o a enviar un reporte digital a través del portal fbi.gov/utahvalleyshooting.

El caso continúa bajo investigación federal.

