Utah — El Buró Federal de Investigaciones (FBI) pidió la colaboración del público para identificar a una persona de interés relacionada con el tiroteo fatal de Charlie Kirk, ocurrido en la Universidad del Valle de Utah (Utah Valley University).

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información a comunicarse al 1-800-CALL-FBI o a enviar un reporte digital a través del portal fbi.gov/utahvalleyshooting.

El caso continúa bajo investigación federal.