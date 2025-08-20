EDINBURG, TEXAS- En un trágico accidente que conmocionó a la comunidad de Edinburg, hace dos años, cuatro personas, incluyendo dos menores, perdieron la vida. Hoy, las familias de las víctimas continúan luchando por justicia, mientras el responsable del accidente aún no enfrenta cargos.

El incidente ocurrió el 24 de julio de 2023 en la Calle Jackson. Aquella fatídica noche, un conductor ebrio, identificado como Xiang Quin, invadió el carril contrario, provocando una colisión mortal. A pesar de la gravedad del accidente, Quin no ha sido procesado formalmente, lo que ha dejado a las familias de las víctimas en una dolorosa espera por justicia.

Aminda Reyes, tía de las menores fallecidas, expresó su desesperación al recordar el momento en que se enteró de la tragedia. “Pierdes la fe en Dios y en la ley,” comentó Reyes, resaltando la frustración que siente al ver la aparente inacción del sistema judicial.

Las autoridades han informado que Xiang Quin se encuentra en condiciones paralíticas tras el accidente, lo que podría haber influido en la demora del proceso judicial. Sin embargo, la falta de cargos formales sigue siendo un punto de controversia y dolor para las familias afectadas.

El fiscal del Condado Hidalgo, quien lleva el caso, ha explicado que la complejidad del estado de salud del acusado ha contribuido a la tardanza en la presentación de cargos. Sin embargo, la comunidad sigue esperando una resolución que brinde un sentido de cierre y justicia a los afectados.

Mientras las familias de las víctimas continúan su lucha, la comunidad observa de cerca, esperando que el sistema judicial actúe para restaurar la fe en la justicia. La cobertura completa de las entrevistas y más detalles estarán disponibles en la emisión de las 10 de la noche.