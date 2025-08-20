Robo: Residentes de Pharr preocupados por aumento de robos captados por cámaras en la madrugada.
Familias piden justicia tras dos años de accidente mortal en calle Jackson
Accidente Edinburg: La comunidad busca respuestas mientras el presunto responsable sigue sin enfrentar cargos.
EDINBURG, TEXAS- En un trágico accidente que conmocionó a la comunidad de Edinburg, hace dos años, cuatro personas, incluyendo dos menores, perdieron la vida. Hoy, las familias de las víctimas continúan luchando por justicia, mientras el responsable del accidente aún no enfrenta cargos.
El incidente ocurrió el 24 de julio de 2023 en la Calle Jackson. Aquella fatídica noche, un conductor ebrio, identificado como Xiang Quin, invadió el carril contrario, provocando una colisión mortal. A pesar de la gravedad del accidente, Quin no ha sido procesado formalmente, lo que ha dejado a las familias de las víctimas en una dolorosa espera por justicia.
Aminda Reyes, tía de las menores fallecidas, expresó su desesperación al recordar el momento en que se enteró de la tragedia. “Pierdes la fe en Dios y en la ley,” comentó Reyes, resaltando la frustración que siente al ver la aparente inacción del sistema judicial.
Las autoridades han informado que Xiang Quin se encuentra en condiciones paralíticas tras el accidente, lo que podría haber influido en la demora del proceso judicial. Sin embargo, la falta de cargos formales sigue siendo un punto de controversia y dolor para las familias afectadas.
El fiscal del Condado Hidalgo, quien lleva el caso, ha explicado que la complejidad del estado de salud del acusado ha contribuido a la tardanza en la presentación de cargos. Sin embargo, la comunidad sigue esperando una resolución que brinde un sentido de cierre y justicia a los afectados.
Mientras las familias de las víctimas continúan su lucha, la comunidad observa de cerca, esperando que el sistema judicial actúe para restaurar la fe en la justicia. La cobertura completa de las entrevistas y más detalles estarán disponibles en la emisión de las 10 de la noche.
Cuatro personas acusadas de operación de tráfico de migrantes en el Condado Hidalgo
MCALLEN, TEXAS - — Cuatro individuos, dos de ellos extranjeros en situación irregular, fueron acusados por su presunta participación en una red de tráfico de migrantes, informó el fiscal federal Nicholas J. Ganjei. Los señalados son Enrique González, de 57 años y...
Procesan a hombre por homicidio tras choque fatal en Hidalgo
HIDALGO, Texas — Ignacio Luna, de 40 años, fue formalmente procesado este jueves por el cargo de homicidio involuntario en estado de ebriedad y dos cargos adicionales de asalto en estado de ebriedad, tras un accidente que cobró la vida de una persona en la ciudad de...
Reportan incendio de pastizal en el Condado Willacy
Un diputado de la Oficina del Sheriff del Condado Willacy (WCSO) fue el primero en llegar a la zona y confirmó la presencia de las llamas que se extendían rápidamente sobre el pastizal.
Se incendia camioneta en Álamo; conductor logra ponerse a salvo
Afortunadamente, el conductor salió ileso y no se registraron personas heridas. Sin embargo, las pérdidas materiales en la unidad fueron considerables.
Diagnóstico de cáncer impacta a bebé: Comunidad de McAllen se une para ayudar
Cáncer infantil: Una pequeña de 7 meses en Houston enfrenta retinoblastoma y recibe el apoyo de su comunidad en McAllen.
Hidalgo County Sheriff’s Office organiza evento de regreso a clases en Edcouch
La cita es a partir de las 6:00 p.m. en Delta Mercado, ubicado en 510 N. Yellow Jacket Dr., Edcouch, TX 77538.
Críticas hacia la embajada de México durante redadas de ICE
Migración: Líderes critican la falta de directrices y apoyo del gobierno mexicano en medio de tensiones migratorias.
Pierde la vida una persona en accidente trágico en Hidalgo
Accidente: Un accidente en Hidalgo deja un fallecido y cuatro heridos; las autoridades continúan investigando.
Camión de recolección de basura choca contra poste de luz en Pharr
Autoridades locales atendieron el accidente y se recomienda a los conductores extremar precauciones al transitar por la zona.
ICE realiza operativo de cumplimiento en el condado de Cameron
ICE confirmó que se llevó a cabo un operativo de cumplimiento en el área del condado de Cameron.
Distribuirán productos frescos gratuitos para veteranos en Harlingen
El evento se llevará a cabo el jueves 21 de agosto de 2025, de 9:00 a 11:00 de la mañana, en el Harlingen.
Pareja es arrestada por abuso y negligencia infantil contra un niño de tres años
La fianza de Nino es de 85 mil dólares, mientras que la de Rangel es de 75 mil dólares.
Piden a residentes de La Joya conservar agua durante labores de mantenimiento
El llamado busca garantizar que todos los hogares y negocios de la ciudad cuenten con el suministro necesario durante el periodo de labores.
Detienen a tercer sospechoso en investigación de robos de autos en Weslaco
De acuerdo con el informe oficial, Pérez fue identificado como la persona que condujo una camioneta robada desde la ciudad de Weslaco hasta cruzarla a México.