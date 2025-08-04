MCALLEN, TEXAS – La ciudad de McAllen se encuentra conmocionada tras el trágico accidente que cobró la vida de Juan Nava Hernández, un hombre muy querido por su familia y la comunidad.

La viuda de Nava busca justicia y exige que el culpable pague por sus actos.

Nava, de 36 años, murió en la madrugada del 1 de agosto al ser atropellado cerca de la cuadra 2000 al sur de la calle 10.

Estaba a punto de finalizar su jornada laboral en un restaurante bar cuando ocurrió el incidente.

Según los informes, Nava estaba realizando una de sus últimas tareas del día, sacando la basura, cuando fue atropellado.

Su esposa recuerda con cariño cómo él esperaba con ansias llegar a casa para compartir tiempo con su familia.

Lamentablemente, esto no pudo suceder debido a las acciones de John Anthony Sáenz, identificado como el sospechoso del accidente.

John Anthony Sáenz fue arrestado el 2 de agosto, pero sorprendentemente liberado el mismo día tras pagar una fianza de 35 mil dólares.

Este hecho ha generado indignación en la familia de Nava, quienes sienten impotencia al ver cómo el responsable del accidente sigue libre.

La viuda de Nava, junto con otros familiares, clama por justicia y transparencia en el proceso judicial.

La madre de Nava, quien dependía de él, no había visto a su hijo en más de dos décadas y ahora espera recibir sus restos para velarlo en McAllen y posteriormente sepultarlo en Veracruz.

La comunidad tiene la oportunidad de apoyar a la familia de Nava.

Aquellos interesados en ayudar pueden comunicarse con su viuda al (956) 258-0727.