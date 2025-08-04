HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Familia en McAllen exige justicia tras accidente mortal durante su jornada laboralEricks Webs DesignEricks Webs Design

La viuda de Juan Nava Hernández busca justicia tras la muerte de su esposo en un accidente vehicular en McAllen.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 04 2025
Ad Placeholder

MCALLEN, TEXAS – La ciudad de McAllen se encuentra conmocionada tras el trágico accidente que cobró la vida de Juan Nava Hernández, un hombre muy querido por su familia y la comunidad.

La viuda de Nava busca justicia y exige que el culpable pague por sus actos.

Nava, de 36 años, murió en la madrugada del 1 de agosto al ser atropellado cerca de la cuadra 2000 al sur de la calle 10.

Estaba a punto de finalizar su jornada laboral en un restaurante bar cuando ocurrió el incidente.

Según los informes, Nava estaba realizando una de sus últimas tareas del día, sacando la basura, cuando fue atropellado.

Su esposa recuerda con cariño cómo él esperaba con ansias llegar a casa para compartir tiempo con su familia.

Lamentablemente, esto no pudo suceder debido a las acciones de John Anthony Sáenz, identificado como el sospechoso del accidente.

John Anthony Sáenz fue arrestado el 2 de agosto, pero sorprendentemente liberado el mismo día tras pagar una fianza de 35 mil dólares.

Este hecho ha generado indignación en la familia de Nava, quienes sienten impotencia al ver cómo el responsable del accidente sigue libre.

La viuda de Nava, junto con otros familiares, clama por justicia y transparencia en el proceso judicial.

La madre de Nava, quien dependía de él, no había visto a su hijo en más de dos décadas y ahora espera recibir sus restos para velarlo en McAllen y posteriormente sepultarlo en Veracruz.

La comunidad tiene la oportunidad de apoyar a la familia de Nava.

Aquellos interesados en ayudar pueden comunicarse con su viuda al (956) 258-0727.

accidente mortal Cruz Azul Juan Nava Hernández justicia McAllen viuda
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Aug 5, 2025

CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...

Ad Placeholder
Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo

Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo

Aug 4, 2025

VALLE DE TEXAS- En una jornada marcada por condiciones climáticas extremas, el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso por tormenta eléctrica severa que afecta el centro del condado de Hidalgo. Este fenómeno se espera que persista hasta las 6 de la...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder