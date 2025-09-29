HOY

La Grulla, Texas — Una familia de La Grulla perdió su vivienda tras un devastador incendio, de acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook de la ciudad. Un equipo de Noticias 48 ya se encuentra indagando más información sobre el siniestro, que dejó daños extensos en la propiedad. Autoridades confirmaron que una […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 29 2025
La Grulla, Texas — Una familia de La Grulla perdió su vivienda tras un devastador incendio, de acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook de la ciudad.

Un equipo de Noticias 48 ya se encuentra indagando más información sobre el siniestro, que dejó daños extensos en la propiedad.

Autoridades confirmaron que una mascota murió durante el fuego, mientras que las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación.

Las autoridades locales exhortaron a la comunidad a mantenerse pendiente de actualizaciones oficiales conforme avanza la investigación.

