PROGRESO, Texas — Romolo Toscano, de 55 años, quien se encontraba bajo custodia del Hidalgo County Adult Detention Center desde el 25 de julio de 2025, falleció el 26 de agosto mientras recibía atención médica.

Toscano fue arrestado por el Departamento de Policía de Progreso y acusado de dos cargos de Indecency with a Child, considerados delitos de segundo grado. Durante su tiempo en custodia, fue trasladado periódicamente a un hospital local debido a problemas de salud preexistentes.

El 25 de agosto, el personal del centro de detención notó que Toscano no se sentía bien. Fue evaluado por el personal médico interno, quien determinó que necesitaba ser trasladado al hospital para recibir tratamiento adicional. A pesar de los esfuerzos médicos para salvar su vida,

Toscano fue declarado fallecido el 26 de agosto.

Hidalgo County Sheriff’s Office y los Texas Rangers investigan activamente las circunstancias de su muerte, siguiendo los protocolos estándar para este tipo de casos. Por el momento, no se ha divulgado información adicional.