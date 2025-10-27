HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Fallece empleada municipal de Roma tras accidente; otra permanece hospitalizada

Roma, Texas – La Ciudad de Roma confirmó el fallecimiento de una de sus empleadas municipales tras un accidente ocurrido el viernes pasado, en el que también resultó lesionada otra integrante del equipo de servicios municipales. De acuerdo con la información oficial, dos trabajadoras del ayuntamiento estuvieron involucradas en un incidente que no ha sido […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 27 2025
The current image has no alternative text. The file name is: romaaaaa.jpg

Roma, Texas – La Ciudad de Roma confirmó el fallecimiento de una de sus empleadas municipales tras un accidente ocurrido el viernes pasado, en el que también resultó lesionada otra integrante del equipo de servicios municipales.

De acuerdo con la información oficial, dos trabajadoras del ayuntamiento estuvieron involucradas en un incidente que no ha sido detallado públicamente. Una de ellas perdió la vida a causa de las lesiones sufridas, mientras que la segunda permanece hospitalizada en condición grave.

Autoridades municipales expresaron sus condolencias a la familia afectada y solicitaron respeto durante este proceso de duelo. También pidieron a la comunidad mantener en sus pensamientos y oraciones a los seres queridos de ambas víctimas.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del accidente ni la identidad de las empleadas involucradas. El caso continúa bajo investigación.

Accidente comunidad empleada municipal fallecimiento investigación Roma Texas
Mas Noticias 48
Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen

Oct 27, 2025

El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra...

More From Noticias 48
Familia de Río Grande pierde todo en incendio

RÍO GRANDE — Una familia de Río Grande perdió todas sus pertenencias tras un devastador incendio que consumió su hogar el viernes por la tarde. Tres hermanos se encontraban dentro de la vivienda cuando uno de ellos detectó humo. Guadalupe Vargas, relató momentos de...

