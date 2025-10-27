Roma, Texas – La Ciudad de Roma confirmó el fallecimiento de una de sus empleadas municipales tras un accidente ocurrido el viernes pasado, en el que también resultó lesionada otra integrante del equipo de servicios municipales.

De acuerdo con la información oficial, dos trabajadoras del ayuntamiento estuvieron involucradas en un incidente que no ha sido detallado públicamente. Una de ellas perdió la vida a causa de las lesiones sufridas, mientras que la segunda permanece hospitalizada en condición grave.

Autoridades municipales expresaron sus condolencias a la familia afectada y solicitaron respeto durante este proceso de duelo. También pidieron a la comunidad mantener en sus pensamientos y oraciones a los seres queridos de ambas víctimas.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del accidente ni la identidad de las empleadas involucradas. El caso continúa bajo investigación.