Starbase, EE.UU. – Una explosión sacudió las instalaciones de SpaceX en Starbase, al sur de Texas, la noche del miércoles, mientras se realizaban pruebas previas al décimo vuelo de prueba del cohete Starship.

La empresa confirmó que el incidente fue causado por una “anomalía mayor”, aunque aseguró que no hubo heridos y que todo el personal ha sido contabilizado.

Hasta el momento, no se ha determinado el origen exacto de la explosión ni la magnitud de los daños causados en la plataforma de pruebas.

CNN reportó que ha solicitado información adicional a los departamentos locales de policía y bomberos, pero no se han dado más detalles por el momento.

El cohete Starship es el sistema de lanzamiento más avanzado desarrollado por SpaceX, con el objetivo de transportar cargas y tripulación a la Luna, Marte y más allá.

Su décima prueba representaba un nuevo paso en el desarrollo de esta nave reutilizable.

Este incidente representa un revés temporal en el ambicioso programa espacial de Elon Musk, aunque no es inusual en el proceso de desarrollo de nuevas tecnologías aeroespaciales.

Se espera que SpaceX brinde una actualización oficial en las próximas horas mientras continúa la evaluación técnica del evento.

On Wednesday, June 18 at approximately 11 p.m. CT, the Starship preparing for the tenth flight test experienced a major anomaly while on a test stand at Starbase. A safety clear area around the site was maintained throughout the operation and all personnel are safe and accounted…