Halloween es una de las noches más emocionantes del año para los niños, pero para las familias que manejan alergias alimentarias, también puede ser estresante. Para ayudar a que la celebración sea divertida y segura, los especialistas en alergias de AllerVie Health comparten estos consejos prácticos:

Piensa más allá del dulce : Ofrece alternativas no comestibles como stickers, burbujas, palitos luminosos y otros pequeños juguetes festivos.

: Ofrece alternativas no comestibles como stickers, burbujas, palitos luminosos y otros pequeños juguetes festivos. Revisa todas las etiquetas : Los ingredientes pueden cambiar incluso en marcas conocidas. Presta atención a advertencias como “puede contener”.

: Los ingredientes pueden cambiar incluso en marcas conocidas. Presta atención a advertencias como “puede contener”. Evita los dulces caseros : Si no hay lista de ingredientes, lo mejor es no consumirlo. Enseña a los niños a declinar con educación y revisar los dulces en casa.

: Si no hay lista de ingredientes, lo mejor es no consumirlo. Enseña a los niños a declinar con educación y revisar los dulces en casa. Crea un sistema seguro de intercambio : Establece una bolsa o estación de “dulces seguros” donde los niños puedan intercambiar los que no pueden comer por alternativas seguras o juguetes pequeños.

: Establece una bolsa o estación de “dulces seguros” donde los niños puedan intercambiar los que no pueden comer por alternativas seguras o juguetes pequeños. No olvides los medicamentos de emergencia : Lleva siempre un autoinyector de epinefrina o antihistamínicos, por si se necesita.

: Lleva siempre un autoinyector de epinefrina o antihistamínicos, por si se necesita. Busca la calabaza color turquesa: Las casas que muestran esta señal son conscientes de las alergias y ofrecen opciones no alimenticias o aptas para alérgicos.

Con estas medidas, Halloween puede seguir siendo una noche de diversión para todos los niños, sin poner en riesgo su salud.