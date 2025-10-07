HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Expertos comparten recomendaciones para un Halloween seguro para niños con alergias a alimentosEricks Webs DesignEricks Webs Design

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 07 2025
Halloween es una de las noches más emocionantes del año para los niños, pero para las familias que manejan alergias alimentarias, también puede ser estresante. Para ayudar a que la celebración sea divertida y segura, los especialistas en alergias de AllerVie Health comparten estos consejos prácticos:

  • Piensa más allá del dulce: Ofrece alternativas no comestibles como stickers, burbujas, palitos luminosos y otros pequeños juguetes festivos.
  • Revisa todas las etiquetas: Los ingredientes pueden cambiar incluso en marcas conocidas. Presta atención a advertencias como “puede contener”.
  • Evita los dulces caseros: Si no hay lista de ingredientes, lo mejor es no consumirlo. Enseña a los niños a declinar con educación y revisar los dulces en casa.
  • Crea un sistema seguro de intercambio: Establece una bolsa o estación de “dulces seguros” donde los niños puedan intercambiar los que no pueden comer por alternativas seguras o juguetes pequeños.
  • No olvides los medicamentos de emergencia: Lleva siempre un autoinyector de epinefrina o antihistamínicos, por si se necesita.
  • Busca la calabaza color turquesa: Las casas que muestran esta señal son conscientes de las alergias y ofrecen opciones no alimenticias o aptas para alérgicos.

Con estas medidas, Halloween puede seguir siendo una noche de diversión para todos los niños, sin poner en riesgo su salud.

alergias alimentarias AllerVie Health dulces seguros familias Halloween seguridad infantil Texas
