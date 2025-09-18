Dominio de los Houston Astros

En una emocionante serie en el Minimate Park, los Houston Astros aseguraron su posición como líderes de la División Oeste en la Liga Americana. La victoria fue sellada con un triunfo de cinco carreras por dos sobre los Rangers. Destacó la actuación del venezolano José Altuve, quien conectó un jonrón de dos carreras, y el dominicano Jeremy Peña, quien brilló con un cuadrangular y un doble. Este resultado, junto con la derrota de los Mariners de Seattle ante los Royals de Kansas City, coloca a los Astros medio juego por delante en la clasificación.

Fútbol Mexicano: Chivas vs. Tigres

En el ámbito del fútbol mexicano, Chivas y Tigres disputaron su partido pendiente de la jornada 1. A pesar de un retraso de más de dos horas debido a la intensa lluvia, el encuentro se llevó a cabo en su totalidad. El partido terminó en un empate sin goles, destacándose la actuación de Nahuel Guzmán, el arquero de Tigres, quien detuvo un penalti ejecutado por Efraín Álvarez.

Noches Mágicas en la Champions League

La Champions League ofreció una jornada llena de emoción. En el partido entre Copenhagen y Beverley Kirsten, el marcador final fue de 2-2. El danés Jordan Larmson abrió el marcador al minuto 9, mientras que Axi Maldo empató para Leverkusen con un golazo de tiro libre al 82. Rodrigo Huescas, quien celebró su cumpleaños, asistió en el segundo gol de Copenhagen, anotado por Robert Venetians. Un gol desafortunado en el tiempo añadido selló el empate.

Por otro lado, el Barcelona venció a Newcastle gracias a la destacada actuación de Marcus Rashford, quien se estrenó con dos goles. Rashford, quien se incorporó al equipo español en el verano, mostró su calidad con un gol desde larga distancia. A pesar del gol tardío de Anthony Corner para Newcastle, Barcelona se llevó los tres puntos.