Exempleado del condado de Hidalgo acusado de introducir narcóticos en centro de detención

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 16 2025
Hidalgo, Texas – Un exempleado del centro de detención del condado de Hidalgo, identificado como Ronaldo Rodríguez, fue acusado por investigadores de la Oficina del Sheriff del condado de Hidalgo por dos delitos graves relacionados con contrabando y actividad criminal organizada.

De acuerdo con la investigación, Rodríguez enfrenta cargos por introducción de sustancias y artículos prohibidos en una instalación correccional o de compromiso civil, considerado delito grave en tercer grado, y por participación en actividad criminal organizada, clasificado como delito grave en segundo grado.

Las pesquisas, que se desarrollaron durante varias semanas, señalan que el acusado habría conspirado con un interno y con personas externas para ingresar narcóticos ilegales al centro de detención.

El monto de la fianza fue fijado en 2,500 dólares por cada cargo.

El sheriff J.E. “Eddie” Guerra expresó en un comunicado:

“Tomamos estas acusaciones con toda seriedad y estoy comprometido a preservar la confianza del público en la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo. Continuaremos investigando cualquier denuncia de mala conducta por parte de empleados y tomaremos las acciones necesarias y apropiadas para mantener la rendición de cuentas y la transparencia”.

La investigación continúa activa.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona con información adicional sobre este caso a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo al 956-383-8114. Quienes prefieran permanecer en el anonimato pueden llamar a la línea de Crime Stoppers al 956-668-TIPS (8477) o enviar información a través de la aplicación móvil “P3 TIPS”.

