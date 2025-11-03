De acuerdo con los registros del condado de Cameron, el exalcalde de Isla del Padre Sur, Dennis Stahl, fue arrestado bajo el cargo de solicitud de prostitución.

Stahl fue ingresado este lunes en el Centro de Detención Carrizales-Rucker y se espera que comparezca ante un juez.

Stahl, quien renunció a su cargo como alcalde en 2019, había sido una figura activa en el desarrollo turístico y económico de la isla.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias que llevaron a su arresto ni si se han presentado otros cargos relacionados.