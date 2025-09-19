HIDALGO COUNTY, Texas — Investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo presentaron cargos formales contra tres personas relacionadas con un presunto intento de introducir narcóticos ilegales a un centro de detención.

El 16 de septiembre de 2025, el ex empleado Ronaldo Rodríguez fue acusado de introducción de sustancias o artículos prohibidos en una instalación correccional o de compromiso civil, un delito grave en tercer grado, así como de participación en actividad criminal organizada, un delito grave en segundo grado. Al momento de los hechos, Rodríguez trabajaba en el centro de detención. La investigación, que se prolongó durante varias semanas, señala que habría conspirado con un interno y personas externas para introducir drogas al penal. Su fianza fue fijada en 2,500 dólares por cada cargo.

El sheriff J.E. “Eddie” Guerra subrayó la importancia de mantener la confianza del público en la corporación. “Tomamos estas acusaciones con seriedad y estoy comprometido en preservar la confianza y la credibilidad en la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo. Continuaremos investigando cualquier alegato de mala conducta de empleados y tomaremos las acciones necesarias para garantizar responsabilidad y transparencia”, declaró.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2025, los investigadores también presentaron cargos contra el interno Mauricio Mata y su madre, Emily Cavazos, de 37 años. Ambos enfrentan los mismos delitos: introducción de sustancias prohibidas y actividad criminal organizada. En su caso, la fianza fue fijada en 30,000 dólares por el delito de tercer grado y 50,000 dólares por el de segundo grado.

Las autoridades informaron que la investigación continúa en curso y exhortaron a cualquier persona con información adicional a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo al 956-383-8114. Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden llamar a la línea de Crime Stoppers al 956-668-TIPS (8477) o enviar un reporte mediante la aplicación móvil P3 TIPS.