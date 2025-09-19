HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Ex empleado y dos cómplices acusados de ingresar drogas a cárcel en Hidalgo CountyEricks Webs DesignEricks Webs Design

HIDALGO COUNTY, Texas — Investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo presentaron cargos formales contra tres personas relacionadas con un presunto intento de introducir narcóticos ilegales a un centro de detención. El 16 de septiembre de 2025, el ex empleado Ronaldo Rodríguez fue acusado de introducción de sustancias o artículos prohibidos en una […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 19 2025
Ad Placeholder

HIDALGO COUNTY, Texas — Investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo presentaron cargos formales contra tres personas relacionadas con un presunto intento de introducir narcóticos ilegales a un centro de detención.

El 16 de septiembre de 2025, el ex empleado Ronaldo Rodríguez fue acusado de introducción de sustancias o artículos prohibidos en una instalación correccional o de compromiso civil, un delito grave en tercer grado, así como de participación en actividad criminal organizada, un delito grave en segundo grado. Al momento de los hechos, Rodríguez trabajaba en el centro de detención. La investigación, que se prolongó durante varias semanas, señala que habría conspirado con un interno y personas externas para introducir drogas al penal. Su fianza fue fijada en 2,500 dólares por cada cargo.

El sheriff J.E. “Eddie” Guerra subrayó la importancia de mantener la confianza del público en la corporación. “Tomamos estas acusaciones con seriedad y estoy comprometido en preservar la confianza y la credibilidad en la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo. Continuaremos investigando cualquier alegato de mala conducta de empleados y tomaremos las acciones necesarias para garantizar responsabilidad y transparencia”, declaró.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2025, los investigadores también presentaron cargos contra el interno Mauricio Mata y su madre, Emily Cavazos, de 37 años. Ambos enfrentan los mismos delitos: introducción de sustancias prohibidas y actividad criminal organizada. En su caso, la fianza fue fijada en 30,000 dólares por el delito de tercer grado y 50,000 dólares por el de segundo grado.

Las autoridades informaron que la investigación continúa en curso y exhortaron a cualquier persona con información adicional a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo al 956-383-8114. Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden llamar a la línea de Crime Stoppers al 956-668-TIPS (8477) o enviar un reporte mediante la aplicación móvil P3 TIPS.

actividad criminal organizada corrupción carcelaria drogas en cárcel Emily Cavazos Hidalgo County investigación policial Mauricio Mata Ronaldo Rodríguez
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Sep 19, 2025

McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America. La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó...

Cierre temporal en Peñitas por trabajos de construcción

Cierre temporal en Peñitas por trabajos de construcción

Sep 19, 2025

Peñitas, TX – Autoridades locales informaron que Liberty Blvd permanecerá cerrada entre Salinas Rd. y Blue Jay Ave. este sábado 20 de septiembre de 2025, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. debido a labores de construcción. Se recomienda a los conductores planear con...

Cambios en Examen de Ciudadanía

Cambios en Examen de Ciudadanía

Sep 19, 2025

Ciudadanía estadounidense: Nuevas regulaciones del USCIS endurecen el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, generando inquietud en la comunidad inmigrante.

Ad Placeholder
Hombre muere tras caer en Donna

Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder