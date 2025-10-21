BROWNSVILLE, Texas – Familias del Valle del Río Grande podrán beneficiarse de una distribución gratuita de frutas y verduras que se llevará a cabo este martes 22 de octubre en la comunidad de Brownsville.

El evento será organizado por Food Bank RGV a través de su programa Mobile Produce Distribution y se realizará en las instalaciones de Cameron County Precinct 2, Joey Lopez, ubicadas en 7092 Old Alice Road.

La distribución se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. o mientras duren las reservas, por lo que se recomienda a las familias llegar con anticipación.

📋 Requisitos para recibir alimentos

Los organizadores informaron que para mantener orden durante la entrega, se deberán seguir las siguientes guías:

Se requiere identificación con fotografía

Se solicita comprobante de domicilio

Máximo 2 familias por vehículo

Cajuela vacía obligatoria para facilitar la carga

No es necesario registrarse previamente para participar en esta distribución gratuita de alimentos frescos.

Este esfuerzo forma parte de las iniciativas del Food Bank of the Rio Grande Valley para combatir la inseguridad alimentaria en la región, apoyando a familias en necesidad con productos saludables y accesibles.