Mission, Texas – Esta mañana, Veterans Memorial High School fue evacuada de manera preventiva tras el reporte de un olor a gas en el campus. La situación movilizó de inmediato al Departamento de Bomberos de Mission, que llegó al lugar, evaluó la situación y procedió a evacuar el edificio principal.

Durante la evacuación, los estudiantes fueron trasladados de manera segura al gimnasio. Aquellos que tenían programado almorzar en la cafetería fueron atendidos allí como estaba previsto, mientras que los estudiantes en el gimnasio permanecieron supervisados. Además, se implementó un sistema de rotación para los grupos del edificio principal de acuerdo con sus horarios de comida, mientras los bomberos utilizaban ventiladores para eliminar el olor.

El resto del campus continuó con sus actividades según el horario regular, asegurando que no se interrumpieran las clases.

Actualización: Al mediodía, el Departamento de Bomberos de Mission declaró que el campus estaba seguro y los estudiantes regresaron a sus actividades habituales a la 1:10 p.m. La escuela señaló que su personal está preparado para atender cualquier situación que pudiera surgir.

La administración de Veterans Memorial High School agradeció la paciencia y colaboración de los padres y reafirmó que la seguridad y bienestar de los estudiantes y del personal siguen siendo su máxima prioridad.