Estudiante es encontrado con pistola de aire en escuela de Elsa – Edcouch; no hay heridos

El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.

Published October 15 2025
Edcouch, Texas – Autoridades de Carlos F. Truan Jr. High informaron que un estudiante fue sorprendido con una pistola de aire (BB gun) dentro del campus. El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.

Los administradores del plantel, siguiendo las políticas del distrito escolar de Edcouch-Elsa ISD (EEISD), tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los alumnos y el personal.

El estudiante implicado enfrentará sanciones conforme al Código de Conducta Estudiantil de EEISD y a la legislación vigente. Por motivos de privacidad estudiantil, no se dará a conocer información adicional sobre la persona involucrada.

“La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad,” declaró la superintendente del distrito, la Dra. Sandy Ochoa. “Agradecemos la rápida respuesta de nuestro equipo escolar y la cooperación de todos los involucrados.”

Ruben Chavez, administrador a cargo de la secundaria, añadió: “Quiero reconocer a nuestros estudiantes y personal por seguir las indicaciones de manera calmada y rápida. No existe ninguna amenaza activa en nuestro campus.”

EEISD recuerda a las familias que está estrictamente prohibido portar armas o réplicas de armas, incluyendo pistolas de aire, en las instalaciones escolares y durante eventos del distrito.

Además, se exhorta a estudiantes y familiares a reportar cualquier situación que represente un riesgo para la seguridad directamente a los administradores del plantel.

