Entravision Communications
Noticias Locales

Estudiante de Edinburg se declara culpable por posesión de arma en escuela

Jay Lira enfrenta consecuencias legales tras admitir posesión de arma en un plantel educativo.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 29 2025
EDINBURG, TEXAS – La comunidad de Edinburg aún recuerda el incidente ocurrido hace unos meses cuando un estudiante, Jay Lira, fue sorprendido con un arma dentro de su mochila en un plantel educativo.

Este suceso encendió las alarmas sobre la seguridad escolar y la posesión de armas en lugares educativos.

El 6 de mayo, Lira fue hallado en posesión de un arma descargada. A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades informaron que no hubo amenazas directas hacia los estudiantes o el personal de la escuela. Esto trajo un poco de alivio, pero no disminuyó la seriedad del caso.

Hoy, en una lectura de cargos en una corte federal, Jay Lira se declaró culpable de los cargos en su contra. La admisión de culpabilidad es un paso significativo en el proceso legal, y ahora Lira espera su sentencia. Durante la audiencia, el juez decidió permitir que Lira permanezca en libertad bajo fianza, lo cual significa que podrá esperar su sentencia fuera de la cárcel.

Este caso ha servido como un llamado de atención sobre la importancia de la seguridad en las escuelas y la necesidad de prevenir la entrada de armas a estos lugares. Las autoridades escolares y locales están tomando medidas para reforzar la seguridad y garantizar que incidentes similares no ocurran en el futuro.

