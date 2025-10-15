Brownsville, TX – Un estudiante menor de edad del Distrito Escolar Independiente de Brownsville (BISD) fue puesto bajo custodia tras realizar una amenaza a través de redes sociales, la cual provocó preocupación entre padres, estudiantes y personal escolar.

El incidente ocurrió la noche del martes, y aunque la amenaza no se concretó, las autoridades tomaron la situación con seriedad.

El menor enfrenta un cargo de tercer grado por delito grave (3rd degree felony), según confirmaron fuentes oficiales.

Como medida de precaución, BISD mantuvo sus operaciones fuera de los planteles durante la noche, mientras se realizaban las investigaciones correspondientes. Además, se enviaron cartas informativas a los padres de familia para notificarles sobre la situación y las acciones tomadas.

El distrito aseguró que continúa trabajando en coordinación con las autoridades para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal, y reiteró su compromiso con mantener un ambiente escolar seguro.