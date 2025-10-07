HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Estafa amorosa: Hombre de 78 años engañado por una supuesta figura públicaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Estafa romántica: Hombre cae víctima de una estafa romántica, perdiendo 700 dólares al creer estar en contacto con una celebridad.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 07 2025
Ad Placeholder

Miguel Rodríguez, un residente de 78 años, vivió una amarga experiencia tras ser víctima de una estafa romántica en línea. Creyendo haber encontrado el amor, Rodríguez fue engañado por un estafador que se hacía pasar por una figura pública que él veía diariamente en el noticiero.

Durante aproximadamente cuatro meses, Rodríguez intercambió mensajes con el estafador, quien utilizó tácticas emocionales para ganarse su confianza. El impostor le hizo creer que tenía problemas económicos, solicitando ayuda financiera que comenzó con una petición de 200 dólares. A través de artimañas, el estafador convenció a Rodríguez de enviar un total de 700 dólares, con historias de gastos médicos y necesidades urgentes.

El fraude salió a la luz cuando Rodríguez observó imágenes en redes sociales de la supuesta figura pública, disfrutando en bares y restaurantes después de haber recibido el dinero. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su amor virtual no era quien decía ser. Expertos recomiendan tener precaución en redes sociales y verificar siempre la autenticidad de las personas con quienes se interactúa.

Las autoridades aconsejan no proporcionar información personal como números de seguridad social o detalles bancarios. En caso de sospecha de fraude, se debe contactar inmediatamente a la policía para realizar un reporte. Aunque recuperar el dinero puede ser difícil, es crucial documentar cualquier evidencia de comunicación fraudulenta.

El señor Rodríguez ha decidido no confiar en lo que ve en redes sociales, una lección aprendida de manera dolorosa pero necesaria. Las autoridades subrayan la importancia de la desconfianza y la verificación en el mundo digital actual.

estafa romántica figura pública fraude en línea Palm redes sociales
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Oct 7, 2025

San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...

Ad Placeholder
Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County

Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County

Oct 6, 2025

Lyford, Texas – El Departamento del Sheriff del Condado de Willacy realizó la detención de un hombre buscado y de una mujer tras un aviso anónimo sobre su paradero en Lyford. El domingo 5 de octubre de 2025, la División de Telecomunicaciones del sheriff recibió...

Seguridad Escolar: Detectores de metales en Edinburg North High School

Seguridad Escolar: Detectores de metales en Edinburg North High School

Oct 2, 2025

La seguridad en las instituciones educativas es una preocupación constante para padres, estudiantes y personal docente. En respuesta a esta preocupación, la preparatoria Edinburg North High School ha dado un paso significativo hacia la protección de su comunidad al...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder