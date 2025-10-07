Miguel Rodríguez, un residente de 78 años, vivió una amarga experiencia tras ser víctima de una estafa romántica en línea. Creyendo haber encontrado el amor, Rodríguez fue engañado por un estafador que se hacía pasar por una figura pública que él veía diariamente en el noticiero.

Durante aproximadamente cuatro meses, Rodríguez intercambió mensajes con el estafador, quien utilizó tácticas emocionales para ganarse su confianza. El impostor le hizo creer que tenía problemas económicos, solicitando ayuda financiera que comenzó con una petición de 200 dólares. A través de artimañas, el estafador convenció a Rodríguez de enviar un total de 700 dólares, con historias de gastos médicos y necesidades urgentes.

El fraude salió a la luz cuando Rodríguez observó imágenes en redes sociales de la supuesta figura pública, disfrutando en bares y restaurantes después de haber recibido el dinero. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su amor virtual no era quien decía ser. Expertos recomiendan tener precaución en redes sociales y verificar siempre la autenticidad de las personas con quienes se interactúa.

Las autoridades aconsejan no proporcionar información personal como números de seguridad social o detalles bancarios. En caso de sospecha de fraude, se debe contactar inmediatamente a la policía para realizar un reporte. Aunque recuperar el dinero puede ser difícil, es crucial documentar cualquier evidencia de comunicación fraudulenta.

El señor Rodríguez ha decidido no confiar en lo que ve en redes sociales, una lección aprendida de manera dolorosa pero necesaria. Las autoridades subrayan la importancia de la desconfianza y la verificación en el mundo digital actual.