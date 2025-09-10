San Benito, Texas — El Distrito Escolar Independiente Consolidado de San Benito informó que este miércoles se implementó un encierro en la Academia de Liderazgo Global Fred Booth, durante las horas del programa extracurricular ACE, en respuesta a la búsqueda de un sospechoso en las inmediaciones del plantel.

De acuerdo con el comunicado, los administradores de seguridad del distrito, en coordinación con el Departamento de Policía de San Benito CISD y la Policía de la ciudad de San Benito, iniciaron de inmediato el protocolo de seguridad. La medida fue tomada como procedimiento estándar en este tipo de operativos.

Las autoridades escolares señalaron que todos los estudiantes y el personal permanecieron a salvo durante el encierro, gracias a los protocolos implementados.

Una vez que la Policía de San Benito completó su evaluación, el encierro fue levantado y los estudiantes fueron entregados a sus padres de manera ordenada y segura.

El distrito agradeció a los equipos de primeros auxilios y cuerpos de seguridad que participaron en la operación, destacando que la seguridad de la comunidad escolar es siempre su máxima prioridad.