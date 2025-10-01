Edinburg, TX — La Edinburg North High School (ENHS) anunció la implementación de detectores de metales en puntos clave de acceso al plantel a partir del lunes 29 de septiembre de 2025, con el propósito de reforzar la seguridad de estudiantes y personal.

De acuerdo con la información oficial, el nuevo protocolo de ingreso funcionará de la siguiente manera:

Los estudiantes deberán colocar sus artículos personales, incluyendo Chromebook y teléfono, en una mesa o canasta. Pasar por el detector de metales con los bolsillos vacíos. Si no se detecta ningún objeto, podrán recoger sus pertenencias y continuar. En caso contrario, la persona será dirigida a una revisión secundaria.

La administración escolar señaló que esta medida busca prevenir el ingreso de objetos peligrosos y, al mismo tiempo, fomentar un ambiente escolar seguro y acogedor.

“Gracias por su cooperación y apoyo mientras trabajamos juntos para mantener a Cougar Nation segura”, expresó el comunicado de la escuela.