HOY

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

Entravision Communications
Noticias Locales

Escuela de Edinburg implementa detectores de metales para reforzar seguridadEricks Webs DesignEricks Webs Design

Edinburg, TX — La Edinburg North High School (ENHS) anunció la implementación de detectores de metales en puntos clave de acceso al plantel a partir del lunes 29 de septiembre de 2025, con el propósito de reforzar la seguridad de estudiantes y personal. De acuerdo con la información oficial, el nuevo protocolo de ingreso funcionará […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 01 2025
Ad Placeholder

Edinburg, TX — La Edinburg North High School (ENHS) anunció la implementación de detectores de metales en puntos clave de acceso al plantel a partir del lunes 29 de septiembre de 2025, con el propósito de reforzar la seguridad de estudiantes y personal.

De acuerdo con la información oficial, el nuevo protocolo de ingreso funcionará de la siguiente manera:

  1. Los estudiantes deberán colocar sus artículos personales, incluyendo Chromebook y teléfono, en una mesa o canasta.
  2. Pasar por el detector de metales con los bolsillos vacíos.
  3. Si no se detecta ningún objeto, podrán recoger sus pertenencias y continuar.
  4. En caso contrario, la persona será dirigida a una revisión secundaria.

La administración escolar señaló que esta medida busca prevenir el ingreso de objetos peligrosos y, al mismo tiempo, fomentar un ambiente escolar seguro y acogedor.

“Gracias por su cooperación y apoyo mientras trabajamos juntos para mantener a Cougar Nation segura”, expresó el comunicado de la escuela.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Oct 1, 2025

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Sep 30, 2025

CONDADO HIDALGO, TEXAS - Después de cinco años de espera, este martes se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Genaro “Izzy” Castillo, un adolescente de Donna asesinado en 2020. Carlos Contreras, originario de Alamo, fue encontrado culpable la semana pasada...

Ad Placeholder
Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota

Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota

Sep 29, 2025

La Grulla, Texas — Una familia de La Grulla perdió su vivienda tras un devastador incendio, de acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook de la ciudad. Un equipo de Noticias 48 ya se encuentra indagando más información sobre el siniestro, que dejó...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville

Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville

Brownsville, TX – El Departamento de Bomberos de Brownsville se encuentra en la escena de un incendio en una embarcación en el Puerto de Brownsville. De acuerdo con las autoridades, no se han reportado personas lesionadas en el lugar. Los equipos de bomberos continúan...

Ad Placeholder
Ad Placeholder