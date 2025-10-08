Rio Grande City, Texas —Una pistola de juguete fue encontrada este martes en la escuela primaria Alberto y Celia Barrera, causando una breve alarma entre el personal educativo. El objeto fue descubierto dentro de la lonchera de un estudiante, según confirmó la Superintendente del Distrito Escolar Independiente de Rio Grande City Grulla (RGCGISD), Guadalupe Garza, en un comunicado oficial.

El incidente fue atendido de manera rápida y segura por el personal y la administración del plantel, y en ningún momento existió una amenaza real para estudiantes o personal, aseguró Garza.

“Nuestros procedimientos de seguridad fueron seguidos exactamente como están diseñados, y el objeto fue asegurado sin ningún incidente,” declaró la superintendente.

Aunque se trataba de un juguete, las autoridades escolares enfatizaron que cualquier objeto que parezca un arma, aunque no lo sea, es tomado con extrema seriedad dentro de los planteles educativos.

La administración del distrito exhortó a los padres de familia a revisar las mochilas y loncheras de sus hijos antes de enviarlos a la escuela, para evitar que lleven artículos inapropiados como pistolas de juguete o imitaciones.

“La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal siguen siendo nuestra máxima prioridad,” concluyó Garza. “Agradecemos la vigilancia y colaboración de nuestras familias para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y protegido.”