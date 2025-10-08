HOY

Encuentran pistola de juguete en primaria de Rio Grande City; autoridades escolares responden de inmediato

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 08 2025
Rio Grande City, Texas —Una pistola de juguete fue encontrada este martes en la escuela primaria Alberto y Celia Barrera, causando una breve alarma entre el personal educativo. El objeto fue descubierto dentro de la lonchera de un estudiante, según confirmó la Superintendente del Distrito Escolar Independiente de Rio Grande City Grulla (RGCGISD), Guadalupe Garza, en un comunicado oficial.

El incidente fue atendido de manera rápida y segura por el personal y la administración del plantel, y en ningún momento existió una amenaza real para estudiantes o personal, aseguró Garza.

“Nuestros procedimientos de seguridad fueron seguidos exactamente como están diseñados, y el objeto fue asegurado sin ningún incidente,” declaró la superintendente.

Aunque se trataba de un juguete, las autoridades escolares enfatizaron que cualquier objeto que parezca un arma, aunque no lo sea, es tomado con extrema seriedad dentro de los planteles educativos.

La administración del distrito exhortó a los padres de familia a revisar las mochilas y loncheras de sus hijos antes de enviarlos a la escuela, para evitar que lleven artículos inapropiados como pistolas de juguete o imitaciones.

“La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal siguen siendo nuestra máxima prioridad,” concluyó Garza. “Agradecemos la vigilancia y colaboración de nuestras familias para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y protegido.”

Mas Noticias 48
Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Oct 8, 2025

HARLINGEN, TEXAS — Un accidente vehicular entre un automóvil y un autobús escolar se registró la mañana de este miércoles alrededor de las 7:00 a.m. sobre Wilson Rd., cerca de las escuelas Gutierrez Middle School e IDEA. De acuerdo con los primeros reportes, no se...

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Oct 7, 2025

San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...

Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County

Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County

Oct 6, 2025

Lyford, Texas – El Departamento del Sheriff del Condado de Willacy realizó la detención de un hombre buscado y de una mujer tras un aviso anónimo sobre su paradero en Lyford. El domingo 5 de octubre de 2025, la División de Telecomunicaciones del sheriff recibió...

