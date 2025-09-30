HOY

Hidalgo County, TX — Más de 1,600 negocios en el condado de Hidalgo recibirán en conjunto más de 7 millones de dólares en dividendos de parte de Texas Mutual Insurance Company, la aseguradora líder de compensación para trabajadores en el estado.

A nivel estatal, Texas Mutual distribuyó 330 millones de dólares en dividendos generales a casi 73,000 negocios, lo que representa al 90% de sus asegurados. Estos fondos permiten a las empresas reinvertir en sus operaciones, empleados y comunidades.

“El programa de dividendos de Texas Mutual nos permite compartir el éxito con los asegurados que contribuyen a nuestra misión de construir un Texas más seguro,” señaló Ron Simmons, presidente de la mesa directiva de la compañía. “La distribución de 330 millones de dólares este año reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento de la fuerza laboral y el éxito económico del estado.”

Los dividendos se otorgan a las empresas por su compromiso con la seguridad y por ayudar a mantener bajos los costos de compensación laboral.

Ashley Curran, directora de Spikes Ford, expresó: “En Spikes Ford, nuestro equipo es como una familia. Texas Mutual me da tranquilidad al saber que mis empleados están protegidos y apoyados, lo que nos permite enfocarnos en atender a nuestros clientes.”

Texas Mutual entregó su primer dividendo en 1999, por lo que este año marca la vigésima séptima ocasión consecutiva en que se distribuyen estos recursos. Con ello, la aseguradora ha entregado en total casi 4,800 millones de dólares a los negocios texanos.

La presidenta y directora ejecutiva de la compañía, Jeanette Ward, añadió: “El programa de dividendos de Texas Mutual siempre ha reflejado nuestra inversión en la seguridad y el éxito de las empresas en Texas. Nos enorgullece seguir siendo un socio confiable para los negocios de todo el estado.”

Texas Mutual recordó que, aunque los dividendos se han otorgado cada año desde 1999, éstos se basan en el desempeño y no están garantizados. Además, deben cumplir con las regulaciones del Departamento de Seguros de Texas.

Para más información sobre el programa de dividendos, se puede visitar texasmutual.com/ownershippays.

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Sep 30, 2025

CONDADO HIDALGO, TEXAS - Después de cinco años de espera, este martes se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Genaro “Izzy” Castillo, un adolescente de Donna asesinado en 2020. Carlos Contreras, originario de Alamo, fue encontrado culpable la semana pasada...

Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota

Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota

Sep 29, 2025

La Grulla, Texas — Una familia de La Grulla perdió su vivienda tras un devastador incendio, de acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook de la ciudad. Un equipo de Noticias 48 ya se encuentra indagando más información sobre el siniestro, que dejó...

Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Sep 26, 2025

BROWNSVILLE, Texas — El Brownsville Animal Rescue & Care Center (BARCC) llevará a cabo un evento de entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru el próximo sábado 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Brownsville Events Center, ubicado en 1 Event...

Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

Sep 26, 2025

MISSION, Texas — La ciudad de Mission invita a la comunidad a participar en su evento de recolección de llantas, programado para este sábado 27 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en 1400 S. Conway. El objetivo del evento es recoger llantas usadas de manera...

