Hidalgo County, TX — Más de 1,600 negocios en el condado de Hidalgo recibirán en conjunto más de 7 millones de dólares en dividendos de parte de Texas Mutual Insurance Company, la aseguradora líder de compensación para trabajadores en el estado.

A nivel estatal, Texas Mutual distribuyó 330 millones de dólares en dividendos generales a casi 73,000 negocios, lo que representa al 90% de sus asegurados. Estos fondos permiten a las empresas reinvertir en sus operaciones, empleados y comunidades.

“El programa de dividendos de Texas Mutual nos permite compartir el éxito con los asegurados que contribuyen a nuestra misión de construir un Texas más seguro,” señaló Ron Simmons, presidente de la mesa directiva de la compañía. “La distribución de 330 millones de dólares este año reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento de la fuerza laboral y el éxito económico del estado.”

Los dividendos se otorgan a las empresas por su compromiso con la seguridad y por ayudar a mantener bajos los costos de compensación laboral.

Ashley Curran, directora de Spikes Ford, expresó: “En Spikes Ford, nuestro equipo es como una familia. Texas Mutual me da tranquilidad al saber que mis empleados están protegidos y apoyados, lo que nos permite enfocarnos en atender a nuestros clientes.”

Texas Mutual entregó su primer dividendo en 1999, por lo que este año marca la vigésima séptima ocasión consecutiva en que se distribuyen estos recursos. Con ello, la aseguradora ha entregado en total casi 4,800 millones de dólares a los negocios texanos.

La presidenta y directora ejecutiva de la compañía, Jeanette Ward, añadió: “El programa de dividendos de Texas Mutual siempre ha reflejado nuestra inversión en la seguridad y el éxito de las empresas en Texas. Nos enorgullece seguir siendo un socio confiable para los negocios de todo el estado.”

Texas Mutual recordó que, aunque los dividendos se han otorgado cada año desde 1999, éstos se basan en el desempeño y no están garantizados. Además, deben cumplir con las regulaciones del Departamento de Seguros de Texas.

Para más información sobre el programa de dividendos, se puede visitar texasmutual.com/ownershippays.