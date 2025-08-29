Con solo 45 dólares en el bolsillo, una madre del Valle de Río Grande, Zully, ha logrado convertir su pasión por la cocina en un negocio exitoso llamado Deli Spices. Este emprendimiento ha alcanzado gran popularidad en la región y ha sido reconocido como uno de los finalistas en un prestigioso concurso en Texas, el H-E-B Quest for Texas Best 2025.

La inspiración para crear Deli Spices surgió de la vida cotidiana de Zully como madre. Con la experiencia de manejar un hogar y la necesidad de preparar comidas rápidas y deliciosas, Zully desarrolló una línea de condimentos que facilitan la vida de muchas familias. Daily Spices es un negocio familiar donde sus tres hijos participan activamente, demostrando que la comunicación y las normas claras son clave para el éxito.

Entre los productos más populares de Deli Spices se encuentran el asado de bodas, la birria y el chorizo, todos diseñados para facilitar la preparación de platillos tradicionales con un toque auténtico. Estos productos están disponibles localmente en Juniors Market y Rubens, además de contar con presencia en todas las redes sociales.

Deli Spices está entre los 10 finalistas del concurso H-E-B Quest for Texas Best 2025, lo que representa una oportunidad única para traer el prestigioso premio al Valle de Río Grande. El próximo 25 de septiembre será anunciado el ganador, y la comunidad local está ansiosa por apoyar este emprendimiento que ha nacido y crecido en su tierra.

La historia de Zully y Deli Spices es un testimonio inspirador de cómo un sueño puede convertirse en realidad con esfuerzo y dedicación. La comunidad del Valle de Río Grande tiene la oportunidad de apoyar este negocio local que no solo representa un éxito empresarial, sino también un logro personal y familiar.