La Esencia del Sabor Mexicano en el Valle de Río Grande

En el corazón del Valle de Río Grande, una madre mexicana ha encontrado la manera de llevar los sabores auténticos de su tierra a los hogares del sur de Texas. Desde su residencia en McAllen, Sully ha logrado simplificar las tradicionales recetas familiares, convirtiéndolas en condimentos y especias que capturan la esencia de la cocina mexicana.

Deli Spices: Un Negocio con Raíces Profundas

El emprendimiento Deli Spices nació del deseo de Sully de compartir la riqueza de su herencia culinaria de una manera práctica. “El sazón de nuestras raíces jamás se olvida”, afirma Sully, quien ha transformado recetas complejas en sobres de condimentos fáciles de usar. Esta innovadora propuesta ha ganado popularidad en todo el Valle del Río Grande, llegando a obtener el segundo lugar en el concurso Quest for Texas Best organizado por la cadena de supermercados H-E-B.

El Asado de Boda: Un Vínculo con el Pasado

Uno de los platillos que Sully ha sabido preservar es el tradicional asado de boda. Este platillo, rememorado por su abuela como un elemento esencial en bodas y quinceañeras, ahora puede ser preparado fácilmente gracias a los productos de Deli Spices. “Cocinar para mi familia con el sabor de casa es lo máximo”, comenta Sully, quien siente una profunda conexión con su herencia cada vez que prepara este platillo.

Transmisión de Tradiciones a las Nuevas Generaciones

Sully no solo se ha comprometido a preservar las tradiciones culinarias de su familia, sino también a transmitirlas a sus hijos. Gilberto, su hijo, aprecia esta transmisión de tradiciones: “Lo que hacemos para recordar a mi bisabuela y a mi abuela es preparar juntos estos platillos.” La cocina se convierte así en un espacio de unión familiar, donde se comparten no solo sabores, sino también historias y recuerdos.