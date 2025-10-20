Clima: El pronóstico de clima en el Valle del Río Grande destaca la llegada de frentes fríos y la tradición del café de olla.
Emprendedora del Valle lleva la autenticidad a los hogares de TexasEricks Webs DesignEricks Webs Design
Gastronomía mexicana: Una madre mexicana transforma recetas tradicionales en condimentos prácticos, conquistando el Valle de Río Grande.
La Esencia del Sabor Mexicano en el Valle de Río Grande
En el corazón del Valle de Río Grande, una madre mexicana ha encontrado la manera de llevar los sabores auténticos de su tierra a los hogares del sur de Texas. Desde su residencia en McAllen, Sully ha logrado simplificar las tradicionales recetas familiares, convirtiéndolas en condimentos y especias que capturan la esencia de la cocina mexicana.
Deli Spices: Un Negocio con Raíces Profundas
El emprendimiento Deli Spices nació del deseo de Sully de compartir la riqueza de su herencia culinaria de una manera práctica. “El sazón de nuestras raíces jamás se olvida”, afirma Sully, quien ha transformado recetas complejas en sobres de condimentos fáciles de usar. Esta innovadora propuesta ha ganado popularidad en todo el Valle del Río Grande, llegando a obtener el segundo lugar en el concurso Quest for Texas Best organizado por la cadena de supermercados H-E-B.
El Asado de Boda: Un Vínculo con el Pasado
Uno de los platillos que Sully ha sabido preservar es el tradicional asado de boda. Este platillo, rememorado por su abuela como un elemento esencial en bodas y quinceañeras, ahora puede ser preparado fácilmente gracias a los productos de Deli Spices. “Cocinar para mi familia con el sabor de casa es lo máximo”, comenta Sully, quien siente una profunda conexión con su herencia cada vez que prepara este platillo.
Transmisión de Tradiciones a las Nuevas Generaciones
Sully no solo se ha comprometido a preservar las tradiciones culinarias de su familia, sino también a transmitirlas a sus hijos. Gilberto, su hijo, aprecia esta transmisión de tradiciones: “Lo que hacemos para recordar a mi bisabuela y a mi abuela es preparar juntos estos platillos.” La cocina se convierte así en un espacio de unión familiar, donde se comparten no solo sabores, sino también historias y recuerdos.
Autoridades confirman hallazgo de un cuerpo en Harlingen
Se exhorta al público a evitar la zona mientras continúa la labor de las autoridades.
Mujer arrestada por la muerte de un hombre abatido a balazos en residencia rural de Mission
El Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo informó que la investigación continúa activa y no se ha dado a conocer el posible motivo del incidente.
Tiroteo en guardería de Donna deja dos muertos
Tiroteo en Donna: Tragedia en Donna: Un tiroteo en una guardería conmociona a la comunidad local.
Movilización de autoridades federales en curso; DPS asiste en el lugar y hay por lo menos dos detenidos
Se trata de una noticia en desarrollo, y se espera que las autoridades den a conocer más información en las próximas horas.
Brownsville: Arrestan a mecánico por usar patrulla sin autorización
Las autoridades informaron que Nieto no solo dejó de mantener el vehículo estacionado para su servicio, sino que lo condujo por distintos puntos de la ciudad.
Distribuirán frutas y verduras gratis en Los Indios por un solo día
Los Indios, TX — 16 de octubre de 2025. La organización Food Bank RGV llevó a cabo una distribución especial de productos frescos en el sur de Texas como parte de su programa móvil de ayuda comunitaria. El evento se realizó este jueves en el Centro Comunitario...
Aumentan tarifas del agua en McAllen a partir de octubre de 2025
La agencia informó que este ajuste busca garantizar la inversión continua en servicios confiables de agua y aguas residuales para la comunidad.
Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todo
Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.
Tragedia en guardería de Donna: hombre mata a su expareja y luego se quita la vida
Un equipo de Univision 48 ya se encuentra en la escena recopilando más información.
Autoridades de la CBP incautan más de un millón de dólares y armas en un solo operativo
El hallazgo ocurrió el 8 de octubre, cuando agentes seleccionaron un vehículo para una inspección de rutina al salir del país. Durante la revisión secundaria, los oficiales encontraron $1,033,500 en efectivo, así como armas y municiones ocultas dentro de la unidad.
Estudiante de BISD es detenido por amenaza en redes sociales; enfrenta cargo de delito grave
El menor enfrenta un cargo de tercer grado por delito grave (3rd degree felony), según confirmaron fuentes oficiales.
Estudiante es encontrado con pistola de aire en escuela de Elsa – Edcouch; no hay heridos
El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.
Edcouch brinda apoyo en incendio estructural en Elsa
El fuego ya ha sido controlado y las autoridades informaron que una persona fue trasladada al hospital por Skyline EMS con lesiones menores.
Pharr Police invita al evento “Trunk or Treat 2025” este 31 de octubre
El evento, abierto a toda la comunidad, incluirá un concurso de decoración de cajuela (Trunk Decorating Contest), dulces, música y actividades para toda la familia.
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.