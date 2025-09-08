San Benito – El Distrito Escolar Independiente Consolidado de San Benito (San Benito CISD) informó que recibió reportes sobre comunicaciones inapropiadas en internet entre un empleado y un menor que no pertenece al distrito.

La administración confirmó que el empleado involucrado fue colocado en licencia administrativa mientras se desarrolla la investigación.

En un comunicado, el distrito señaló que compartirá información adicional conforme lo permita la ley, ya que se trata de un asunto de personal.