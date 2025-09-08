HOY

Empleado de San Benito CISD en licencia administrativa por investigación de contacto inapropiado con menorEricks Webs DesignEricks Webs Design

La administración confirmó que el empleado involucrado fue colocado en licencia administrativa mientras se desarrolla la investigación.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 08 2025
The current image has no alternative text. The file name is: san-benito-schools.jpg

San Benito – El Distrito Escolar Independiente Consolidado de San Benito (San Benito CISD) informó que recibió reportes sobre comunicaciones inapropiadas en internet entre un empleado y un menor que no pertenece al distrito.

En un comunicado, el distrito señaló que compartirá información adicional conforme lo permita la ley, ya que se trata de un asunto de personal.

