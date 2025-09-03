HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Empleado de bar arrestado tras apuñalar a cliente en RaymondvilleEricks Webs DesignEricks Webs Design

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, aunque no se ha revelado su condición actual.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 03 2025
Ad Placeholder
Cortesía: Pixels
Cortesía: Pixels

RAYMONDVILLE, Texas – Un altercado verbal dentro del Drunk Armadillo Sports Bar terminó en un hecho violento cuando un cliente fue apuñalado en tres ocasiones en el torso.

De acuerdo con las autoridades, el presunto responsable fue identificado como Gabriel Martínez, de 52 años, empleado del establecimiento, quien fue detenido este martes.

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, aunque no se ha revelado su condición actual.

Martínez enfrenta cargos por asalto agravado con un arma mortal.

apuñalamiento arma mortal asalto agravado autoridades cliente herido drunk armadillo sports bar empleado arrestado gabriel martinez hospital Raymondville
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Sep 3, 2025

CONDADO CAMERON, TEXAS - El martes 2 de septiembre de 2025, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), en coordinación con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, frustraron un intento de contrabando de droga a lo largo del río Bravo...

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Sep 2, 2025

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Ad Placeholder
Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Sep 2, 2025

El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad. De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder