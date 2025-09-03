Cortesía: Pixels

RAYMONDVILLE, Texas – Un altercado verbal dentro del Drunk Armadillo Sports Bar terminó en un hecho violento cuando un cliente fue apuñalado en tres ocasiones en el torso.

De acuerdo con las autoridades, el presunto responsable fue identificado como Gabriel Martínez, de 52 años, empleado del establecimiento, quien fue detenido este martes.

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, aunque no se ha revelado su condición actual.

Martínez enfrenta cargos por asalto agravado con un arma mortal.