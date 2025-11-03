HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Elecciones municipales y escolares marcan la jornada del 4 de noviembre

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published November 03 2025
Este martes, los votantes del sur de Texas acudirán a las urnas para decidir varias contiendas municipales y escolares en distintas ciudades del Valle del Río Grande. Entre las elecciones más esperadas se encuentra la elección para la alcaldía de Edinburg.

Elecciones municipales

Alcaldía de Edinburg

  • Los votantes decidirán quién ocupará la alcaldía tras la salida del actual mandatario.
  • La contienda incluye candidatos con experiencia previa en la ciudad y nuevos aspirantes.

Concejales en Edinburg

  • Elecciones para los distritos 1 y 2 del consejo municipal.
  • Compiten incumbentes que buscan la reelección y nuevos aspirantes.

Comisionados de Harlingen

  • Dos elecciones para comisionados de distrito.
  • La contienda para alcalde no tendrá oposición; el actual alcalde permanecerá en el cargo.

Concejalías en South Padre Island y Los Fresnos

  • South Padre Island: Elección para distritos 1 y 2 del consejo municipal.
  • Los Fresnos: Elección de concejalías y dos puestos en la junta escolar local.

Elección especial en La Feria

  • Votación sobre la extensión de los periodos de mandato del alcalde y los comisionados de tres a cuatro años.

Educación: Propuestas escolare

PSJA ISD

Los electores decidirán sobre dos propuestas de financiamiento:

  • Propuesta A: $54,300,000 para mejorar sistemas de aire acondicionado, techos, estacionamientos y renovaciones en instalaciones escolares, incluyendo la cúpula atlética.
  • Propuesta B: $5,700,000 para renovaciones en instalaciones de artes escénicas del distrito.

Brownsville ISD

Los votantes decidirán sobre dos proyectos de financiamiento:

  • Propuesta A: Renovaciones y mejoras en todo el distrito, más la construcción de un centro de educación técnica y profesional (CTE).
  • Propuesta B: Construcción de un nuevo centro de artes escénicas multiuso.

Las urnas estarán abiertas hasta las 7:00 p.m., y se espera que los resultados comiencen a conocerse esa misma noche, ofreciendo a la ciudadanía un panorama de los nuevos líderes locales y de los proyectos escolares aprobados para mejorar la educación y los servicios comunitarios en la región.

alcaldía bond escolar Brownsville ISD comisionados comunidad concejales Edinburg educación elecciones 2025 elecciones escolares elecciones municipales Harlingen lA fERIA Los Fresnos propuestas escolares PSJA ISD Río Grande Valley south padre island Texas votaciones voto
