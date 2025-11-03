Este martes, los votantes del sur de Texas acudirán a las urnas para decidir varias contiendas municipales y escolares en distintas ciudades del Valle del Río Grande. Entre las elecciones más esperadas se encuentra la elección para la alcaldía de Edinburg.

Elecciones municipales

Alcaldía de Edinburg

Los votantes decidirán quién ocupará la alcaldía tras la salida del actual mandatario.

La contienda incluye candidatos con experiencia previa en la ciudad y nuevos aspirantes.

Concejales en Edinburg

Elecciones para los distritos 1 y 2 del consejo municipal.

Compiten incumbentes que buscan la reelección y nuevos aspirantes.

Comisionados de Harlingen

Dos elecciones para comisionados de distrito.

La contienda para alcalde no tendrá oposición; el actual alcalde permanecerá en el cargo.

Concejalías en South Padre Island y Los Fresnos

South Padre Island: Elección para distritos 1 y 2 del consejo municipal.

Elección para distritos 1 y 2 del consejo municipal. Los Fresnos: Elección de concejalías y dos puestos en la junta escolar local.

Elección especial en La Feria

Votación sobre la extensión de los periodos de mandato del alcalde y los comisionados de tres a cuatro años.

Educación: Propuestas escolare

PSJA ISD

Los electores decidirán sobre dos propuestas de financiamiento:

Propuesta A: $54,300,000 para mejorar sistemas de aire acondicionado, techos, estacionamientos y renovaciones en instalaciones escolares, incluyendo la cúpula atlética.

$54,300,000 para mejorar sistemas de aire acondicionado, techos, estacionamientos y renovaciones en instalaciones escolares, incluyendo la cúpula atlética. Propuesta B: $5,700,000 para renovaciones en instalaciones de artes escénicas del distrito.

Brownsville ISD

Los votantes decidirán sobre dos proyectos de financiamiento:

Propuesta A: Renovaciones y mejoras en todo el distrito, más la construcción de un centro de educación técnica y profesional (CTE).

Renovaciones y mejoras en todo el distrito, más la construcción de un centro de educación técnica y profesional (CTE). Propuesta B: Construcción de un nuevo centro de artes escénicas multiuso.

Las urnas estarán abiertas hasta las 7:00 p.m., y se espera que los resultados comiencen a conocerse esa misma noche, ofreciendo a la ciudadanía un panorama de los nuevos líderes locales y de los proyectos escolares aprobados para mejorar la educación y los servicios comunitarios en la región.