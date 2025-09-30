CONDADO HIDALGO, TEXAS – Hoy, el Tribunal de Comisionados del Condado Hidalgo adoptó una orden que prohíbe la venta de animales no ganaderos en la vía pública dentro de las áreas no incorporadas del condado. La nueva disposición busca proteger la seguridad pública, el bienestar animal y la calidad de vida de los residentes del condado. La orden entra en vigor de manera inmediata.

La autoridad para emitir esta orden proviene de la reciente enmienda y aprobación de la Cámara de Representantes del proyecto de ley 2731, firmado como ley el 1 de septiembre de 2025, que otorga al condado la facultad de establecer estas regulaciones.

La orden prohíbe la venta de animales no ganaderos en carreteras, calles y estacionamientos de las áreas no incorporadas del condado. También impide la instalación de cualquier estructura con el propósito de vender animales.

“Esta orden refleja nuestra responsabilidad de proteger tanto a las personas como a los animales,” declaró el juez del condado Hidalgo, Richard F. Cortez. “Las ventas en la vía pública crean condiciones peligrosas para conductores y vendedores, y contribuyen a problemas de mascotas callejeras y abandonadas. Al aplicar esta medida, estamos priorizando la seguridad pública, el bienestar animal y la calidad de vida de nuestra comunidad.”

Quienes incumplan la orden podrán enfrentar cargos por delito menor de Clase C, considerando cada día de incumplimiento como una infracción separada. Además, el condado tiene la autoridad para retirar cualquier estructura utilizada en violación de la orden. Las autoridades del condado, incluyendo personal de seguridad y oficiales de código, comenzarán la aplicación inmediata de esta medida.

La orden no prohíbe la venta de ganado conforme a la legislación estatal vigente y reemplaza la orden de 2014 del Condado Hidalgo denominada “Reglas para Vendedores en la Vía Pública”.

Con esta acción, el Condado Hidalgo reafirma su compromiso de proteger a los residentes, a los animales y los espacios públicos. El Tribunal de Comisionados exhorta a la comunidad a cumplir con las nuevas regulaciones y a trabajar de manera conjunta para crear un entorno más seguro y saludable.