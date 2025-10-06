Inicio de Semana con Amenaza de Inundaciones en la Zona costera

En este lunes, los residentes del sur de Texas comienzan la semana laboral bajo la amenaza de condiciones climáticas adversas. Kimberly Meza, de Noticias Univisión, reporta que las alertas de inundaciones están vigentes en los condados Cameron y Willacy. Las inundaciones se están acercando peligrosamente a las playas, y se recomienda a los residentes mantenerse informados y seguir las directrices de las autoridades locales.

Mientras tanto, las temperaturas en el sur de Texas se mantienen altas, alcanzando los 98 grados en algunas áreas y llegando a los 96 grados en Weslaco. El clima mayormente soleado y seco sigue presente, aunque hay una ligera probabilidad de lluvia hacia la costa, particularmente en el Condado Cameron.

Es importante recordar que octubre aún es parte de la temporada de huracanes. Las condiciones actuales sugieren la posibilidad de desarrollo de tormentas tropicales o huracanes en los próximos días. Los residentes deben permanecer atentos a las actualizaciones meteorológicas para tomar las precauciones necesarias.

El pronóstico para los próximos días indica temperaturas en los mediados 90, con una probabilidad continua de lluvia debido a un sistema frontal que se aproxima. A medida que este sistema avanza, se espera que las temperaturas desciendan, ofreciendo un clima más fresco en las próximas semanas.

La Isla del Padre presenta marea alta y corrientes de resaca peligrosas, por lo que se aconseja precaución a quienes visiten la playa. En McAllen, se espera un clima despejado con temperaturas alrededor de los 83 grados y vientos del sureste.