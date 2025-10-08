HOY

Entravision Communications
El Tiempo

El Tiempo: Las condiciones Nubladas y lluviosas Continúan hasta el ViernesEricks Webs DesignEricks Webs Design

Clima: Prepárese para un clima inestable en el sur de Texas con lluvias intensas y vientos del norte.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published October 08 2025
Ad Placeholder

Introducción

El Clima en el sur de Texas se presenta lleno de sorpresas este día, con tormentas severas y un cambio en la dirección de los vientos. Las ciudades de Edinburg, San Benito, y Reynosa, Tamaulipas, ya están sintiendo los efectos de este fenómeno meteorológico. A continuación, le presentamos un análisis detallado y las precauciones necesarias para enfrentar el día.

Desde temprano en la mañana, el ambiente ha mostrado un aumento en la nubosidad y precipitaciones intermitentes. Las temperaturas se mantienen en los mediados 80 grados, pero se espera que los vientos cambien su dirección, llegando desde el norte. Este patrón podría intensificar las condiciones climáticas durante las próximas 24 horas.

Las imágenes del radar satelital muestran cielos despejados hacia el norte, mientras que la nubosidad y las lluvias se concentran en la zona costera. Edinburg, San Benito, Matamoros y Reynosa están experimentando precipitaciones que podrían intensificarse en el transcurso del día. Se recomienda a los residentes llevar paraguas y salir con suficiente tiempo para evitar inconvenientes.

En este tipo de ambiente, es crucial tomar precauciones, especialmente al conducir. Las tormentas severas previstas para la tarde podrían reducir la visibilidad y complicar el tráfico. Además, con las festividades de Halloween acercándose, es importante evitar enfermedades causadas por la exposición a la lluvia.

Aparte de las condiciones locales, se está monitoreando la tormenta tropical Jerry, que presenta ráfagas de hasta 69 millas por hora. También hay un disturbio en el área con un 10% de posibilidad de desarrollo en los próximos días, lo que podría añadir más complejidad al tiempo actual.

Clima en Edinburg: Tormentas Severas y Cambios de Viento
clima Edinburg Sur de Texas Tiempo Tormentas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Oct 7, 2025

San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder