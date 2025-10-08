Introducción

El Clima en el sur de Texas se presenta lleno de sorpresas este día, con tormentas severas y un cambio en la dirección de los vientos. Las ciudades de Edinburg, San Benito, y Reynosa, Tamaulipas, ya están sintiendo los efectos de este fenómeno meteorológico. A continuación, le presentamos un análisis detallado y las precauciones necesarias para enfrentar el día.

Desde temprano en la mañana, el ambiente ha mostrado un aumento en la nubosidad y precipitaciones intermitentes. Las temperaturas se mantienen en los mediados 80 grados, pero se espera que los vientos cambien su dirección, llegando desde el norte. Este patrón podría intensificar las condiciones climáticas durante las próximas 24 horas.

Las imágenes del radar satelital muestran cielos despejados hacia el norte, mientras que la nubosidad y las lluvias se concentran en la zona costera. Edinburg, San Benito, Matamoros y Reynosa están experimentando precipitaciones que podrían intensificarse en el transcurso del día. Se recomienda a los residentes llevar paraguas y salir con suficiente tiempo para evitar inconvenientes.

En este tipo de ambiente, es crucial tomar precauciones, especialmente al conducir. Las tormentas severas previstas para la tarde podrían reducir la visibilidad y complicar el tráfico. Además, con las festividades de Halloween acercándose, es importante evitar enfermedades causadas por la exposición a la lluvia.

Aparte de las condiciones locales, se está monitoreando la tormenta tropical Jerry, que presenta ráfagas de hasta 69 millas por hora. También hay un disturbio en el área con un 10% de posibilidad de desarrollo en los próximos días, lo que podría añadir más complejidad al tiempo actual.