En la mañana de este lunes, las temperaturas se encuentran en los mediados 90’s grados Fahrenheit, un ambiente relativamente fresco comparado con los días anteriores. Durante el fin de semana, especialmente el sábado por la noche, los habitantes de McAllen disfrutaron de una agradable frescura, ideal para actividades al aire libre como una carnita asada.

Los vientos del sureste soplan a 6.8 mph, y las precipitaciones comienzan a rondar las zonas costeras de los condados Cameron y Willacy. El radar satelital muestra una abundante cantidad de lluvia que podría desarrollarse en las próximas horas.

Se prevé que las lluvias continúen a lo largo del lunes y se intensifiquen el martes, especialmente después de las 8 de la noche. Los habitantes deben prepararse para un 40% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere mantener el paraguas a mano.

La tormenta tropical Lorenzo está siendo vigilada de cerca. Aunque por el momento se encuentra lejos de McAllen, su trayectoria podría influir en el clima local durante los próximos días. Se recomienda a los residentes mantenerse informados y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en el tiempo.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los bajos 90 y los mediados 80, mientras que las mínimas caerán a los 60 grados por la noche. Este patrón de temperaturas sugiere un ambiente caluroso y bochornoso durante el día, pero más fresco durante las horas nocturnas y las primeras horas de la mañana.

Los residentes deben estar preparados para estos cambios, manteniendo a mano tanto el paraguas como una chamarra ligera para las noches más frescas.

