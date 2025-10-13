HOY

Clima: El tiempo en McAllen traerá lluvias y temperaturas variables con la llegada de la tormenta tropical Lorenzo.

By Kimberly Meza
Published October 13 2025
En la mañana de este lunes, las temperaturas se encuentran en los mediados 90’s grados Fahrenheit, un ambiente relativamente fresco comparado con los días anteriores. Durante el fin de semana, especialmente el sábado por la noche, los habitantes de McAllen disfrutaron de una agradable frescura, ideal para actividades al aire libre como una carnita asada.

Los vientos del sureste soplan a 6.8 mph, y las precipitaciones comienzan a rondar las zonas costeras de los condados Cameron y Willacy. El radar satelital muestra una abundante cantidad de lluvia que podría desarrollarse en las próximas horas.

Se prevé que las lluvias continúen a lo largo del lunes y se intensifiquen el martes, especialmente después de las 8 de la noche. Los habitantes deben prepararse para un 40% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere mantener el paraguas a mano.

La tormenta tropical Lorenzo está siendo vigilada de cerca. Aunque por el momento se encuentra lejos de McAllen, su trayectoria podría influir en el clima local durante los próximos días. Se recomienda a los residentes mantenerse informados y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en el tiempo.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los bajos 90 y los mediados 80, mientras que las mínimas caerán a los 60 grados por la noche. Este patrón de temperaturas sugiere un ambiente caluroso y bochornoso durante el día, pero más fresco durante las horas nocturnas y las primeras horas de la mañana.

Los residentes deben estar preparados para estos cambios, manteniendo a mano tanto el paraguas como una chamarra ligera para las noches más frescas.

Mas Noticias 48
Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica

Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica

Oct 13, 2025

Boca Chica, Texas – Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron un cuerpo en la playa cerca de Boca Chica, confirmó un funcionario de la dependencia. El hallazgo se produjo luego de que autoridades de México informaran sobre un posible ahogamiento ocurrido en una...

SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship

SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship

Oct 13, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – SpaceX tiene programado para el lunes 13 de octubre el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship desde Starbase, en el condado de Cameron, Texas. La ventana de prueba de 75 minutos abrirá a las 6:15 p.m. hora local. Se advierte a los...

Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido

Mujer pierde la vida en accidente en La Feria

Oct 13, 2025

LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron. De acuerdo con la...

Accidente provoca cierres temporales en Edinburg

Accidente provoca cierres temporales en Edinburg

Oct 10, 2025

EDINBURG, Texas — La Policía de Edinburg respondió a un accidente grave en el cruce de Trenton Road y Primavera Street, lo que provocó cierres temporales en la zona. El tráfico hacia el este en Trenton estuvo cerrado cerca de la autopista y frente al norte, mientras...

Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos

Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos

Oct 10, 2025

Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos. De acuerdo con un comunicado de prensa...

Le niegan fianza a Cristóbal Garzez tras accidente que cobró la vida de una persona

Trágico Accidente en Harlingen: Conductor acusado de homicidio

Oct 9, 2025

La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al...

Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido

Dos accidentes con heridas menores en McAllen en menos de 24 horas

Oct 9, 2025

McAllen, Texas — La ciudad de McAllen reportó dos accidentes de tránsito en un corto período de tiempo, ambos con heridas menores. El primero ocurrió ayer por la noche en la intersección de Col. Rowe y la Highway 83, mientras que el segundo se registró esta mañana en...

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Oct 9, 2025

SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...

