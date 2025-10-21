HOY

Entravision Communications
El Tiempo

El Tiempo : Estamos a mediados de Octubre y empezamos a Ver frentes fríos Más frecuentesEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Tiempo: El sur de Texas experimentará cambios climáticos con la llegada de un sistema frontal.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published October 21 2025
Ad Placeholder

Introducción

El sur de Texas se prepara para experimentar cambios significativos en el tiempo durante esta semana. Un sistema frontal está generando condiciones ventosas e inestables, mientras que la tormenta tropical Melissa avanza hacia el Caribe.

En el sur de Texas, las temperaturas se han mantenido en los mediados 80, alcanzando los 88 grados en Hidalgo y 87 en Edinburg. Los vientos provenientes del sureste soplan a 10 millas por hora, y llegan a 13 millas por hora en Harlingen. El radar satelital muestra un ambiente despejado en gran parte de la región, aunque algunas lluvias ligeras se acercan a la costa del Golfo.

El sistema frontal que se aproxima está causando inestabilidad, especialmente en las zonas costeras desde Corpus Christi hasta Victoria y Houston. Se espera que el condado de Cameron y el condado de Willis experimenten lluvias debido a este fenómeno, con una probabilidad de precipitación del 40% para el fin de semana.

La atención también se centra en la tormenta tropical Melissa, que se desplaza hacia el oeste a 14 millas por hora, acercándose al Caribe. Aunque actualmente es solo un área de interés, la situación podría evolucionar rápidamente, por lo que se recomienda a los residentes mantenerse informados sobre los desarrollos de esta tormenta.

El pronóstico indica temperaturas en los mediados 90, con un ambiente despejado y ventoso. El miércoles, debido al sistema frontal, se espera un aumento en la probabilidad de lluvias, seguido de un clima menos extremo el jueves y viernes, con temperaturas en los bajos 90.

Si tiene planes para el sábado, es importante considerar la probabilidad de lluvia del 40%. Las condiciones podrían cambiar rápidamente, así que se aconseja estar preparado para posibles ajustes en sus actividades al aire libre.

Tiempo inestable en el sur de Texas: Tormenta tropical Melissa se aproxima
clima previsión meteorológica sistema frontal Sur de Texas tormenta tropical Melissa
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder