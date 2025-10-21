Introducción

El sur de Texas se prepara para experimentar cambios significativos en el tiempo durante esta semana. Un sistema frontal está generando condiciones ventosas e inestables, mientras que la tormenta tropical Melissa avanza hacia el Caribe.

En el sur de Texas, las temperaturas se han mantenido en los mediados 80, alcanzando los 88 grados en Hidalgo y 87 en Edinburg. Los vientos provenientes del sureste soplan a 10 millas por hora, y llegan a 13 millas por hora en Harlingen. El radar satelital muestra un ambiente despejado en gran parte de la región, aunque algunas lluvias ligeras se acercan a la costa del Golfo.

El sistema frontal que se aproxima está causando inestabilidad, especialmente en las zonas costeras desde Corpus Christi hasta Victoria y Houston. Se espera que el condado de Cameron y el condado de Willis experimenten lluvias debido a este fenómeno, con una probabilidad de precipitación del 40% para el fin de semana.

La atención también se centra en la tormenta tropical Melissa, que se desplaza hacia el oeste a 14 millas por hora, acercándose al Caribe. Aunque actualmente es solo un área de interés, la situación podría evolucionar rápidamente, por lo que se recomienda a los residentes mantenerse informados sobre los desarrollos de esta tormenta.

El pronóstico indica temperaturas en los mediados 90, con un ambiente despejado y ventoso. El miércoles, debido al sistema frontal, se espera un aumento en la probabilidad de lluvias, seguido de un clima menos extremo el jueves y viernes, con temperaturas en los bajos 90.

Si tiene planes para el sábado, es importante considerar la probabilidad de lluvia del 40%. Las condiciones podrían cambiar rápidamente, así que se aconseja estar preparado para posibles ajustes en sus actividades al aire libre.