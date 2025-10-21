Campaña para prevenir accidentes con autobuses escolares en el Valle de Río Grande.
Introducción
El sur de Texas se prepara para experimentar cambios significativos en el tiempo durante esta semana. Un sistema frontal está generando condiciones ventosas e inestables, mientras que la tormenta tropical Melissa avanza hacia el Caribe.
En el sur de Texas, las temperaturas se han mantenido en los mediados 80, alcanzando los 88 grados en Hidalgo y 87 en Edinburg. Los vientos provenientes del sureste soplan a 10 millas por hora, y llegan a 13 millas por hora en Harlingen. El radar satelital muestra un ambiente despejado en gran parte de la región, aunque algunas lluvias ligeras se acercan a la costa del Golfo.
El sistema frontal que se aproxima está causando inestabilidad, especialmente en las zonas costeras desde Corpus Christi hasta Victoria y Houston. Se espera que el condado de Cameron y el condado de Willis experimenten lluvias debido a este fenómeno, con una probabilidad de precipitación del 40% para el fin de semana.
La atención también se centra en la tormenta tropical Melissa, que se desplaza hacia el oeste a 14 millas por hora, acercándose al Caribe. Aunque actualmente es solo un área de interés, la situación podría evolucionar rápidamente, por lo que se recomienda a los residentes mantenerse informados sobre los desarrollos de esta tormenta.
El pronóstico indica temperaturas en los mediados 90, con un ambiente despejado y ventoso. El miércoles, debido al sistema frontal, se espera un aumento en la probabilidad de lluvias, seguido de un clima menos extremo el jueves y viernes, con temperaturas en los bajos 90.
Si tiene planes para el sábado, es importante considerar la probabilidad de lluvia del 40%. Las condiciones podrían cambiar rápidamente, así que se aconseja estar preparado para posibles ajustes en sus actividades al aire libre.
Hombre de Laredo declarado culpable de asalto sexual agravado contra menor; sentenciado a 40 años de prisión
EDINBURG, Texas – Un jurado del condado Hidalgo declaró culpable a Robert Xavier Rodríguez Jr., de 49 años y originario de Laredo, por el delito de asalto sexual agravado contra un menor. La sentencia fue emitida el 20 de octubre de 2025: 40 años de prisión. La...
Evento comunitario ofrecerá frutas y verduras gratis en Brownsville este 22 de octubre
BROWNSVILLE, Texas – Familias del Valle del Río Grande podrán beneficiarse de una distribución gratuita de frutas y verduras que se llevará a cabo este martes 22 de octubre en la comunidad de Brownsville. El evento será organizado por Food Bank RGV a través de su...
Sospechosa de homicidio en Mission será presentada ante juez este lunes
Las autoridades exhortan a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo al 956-383-8114.
Emprendedora del Valle lleva la autenticidad a los hogares de Texas
Gastronomía mexicana: Una madre mexicana transforma recetas tradicionales en condimentos prácticos, conquistando el Valle de Río Grande.
Adolescente de 16 años muere tras accidente vehicular en Harlingen, dos personas más en condición crítica
Las autoridades reportan que tres personas viajaban en el vehículo al momento del accidente.
Capturan a hombre en San Benito por delitos de narcomenudeo y posesión de drogas
SAN BENITO, Texas - La Policía de San Benito informó la detención de Jose Luis Garza, residente de San Benito, por su presunta participación en un esquema de distribución de drogas en la ciudad. La captura se llevó a cabo el pasado 17 de octubre de 2025 por parte de...
Hombre de 54 años resulta herido tras ser atropellado en Pharr por un conductor de 95 años
La investigación continúa activa y las autoridades informaron que más detalles serán dados a conocer conforme estén disponibles.
Autoridades confirman hallazgo de un cuerpo en Harlingen
Se exhorta al público a evitar la zona mientras continúa la labor de las autoridades.
Tiroteo en guardería de Donna deja dos muertos
Tiroteo en Donna: Tragedia en Donna: Un tiroteo en una guardería conmociona a la comunidad local.
Movilización de autoridades federales en curso; DPS asiste en el lugar y hay por lo menos dos detenidos
Se trata de una noticia en desarrollo, y se espera que las autoridades den a conocer más información en las próximas horas.
Departamento de policía busca a sospechoso vinculado a múltiples robos en Brooks County
Brooks County, TX – El departamento de policía de Brooks County informó que Israel Omar Rosas es el principal sospechoso en una serie de robos ocurridos recientemente en la zona. Según las autoridades, Rosas tiene varias órdenes pendientes por delitos graves y está...
Brownsville: Arrestan a mecánico por usar patrulla sin autorización
Las autoridades informaron que Nieto no solo dejó de mantener el vehículo estacionado para su servicio, sino que lo condujo por distintos puntos de la ciudad.
Aumentan tarifas del agua en McAllen a partir de octubre de 2025
La agencia informó que este ajuste busca garantizar la inversión continua en servicios confiables de agua y aguas residuales para la comunidad.
Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todo
Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.
Plaza Amistad en Donna inaugura con gran expectativa
Donna: La nueva Plaza Amistad promete beneficios para más de 500 familias de escasos recursos en Donna.
Tragedia en guardería de Donna: hombre mata a su expareja y luego se quita la vida
Un equipo de Univision 48 ya se encuentra en la escena recopilando más información.