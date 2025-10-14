HOY

Entravision Communications
El Tiempo

El Tiempo en el Valle del Río Grande: Pronóstico de Lluvias Hoy

Clima: El Valle del Río Grande se prepara para una semana de cambios climáticos con lluvias intermitentes y temperaturas elevadas.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published October 14 2025
El tiempo en el Valle del Río Grande se perfila como un tema crucial esta semana, con un pronóstico que incluye lluvias esporádicas y temperaturas que oscilan entre los 80 y 90 grados Fahrenheit. Mientras los residentes disfrutan de un día soleado, se avecinan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

Actualmente, el ambiente en el Valle del Río Grande varía desde los mediados 60 en el condado Starr hasta los bajos 80 en la zona costera de South Padre Island. Los vientos se mantienen calmados, con direcciones variables provenientes del norte y del oeste. Sin embargo, se anticipa la llegada de lluvias hacia el condado Cameron y el condado Willacy, afectando áreas como San Benito, Harlingen y Weslaco, acercándose también a Edinburg.

La tormenta tropical Lorenzo, con ráfagas de hasta 69 millas por hora, se mantiene alejada de la costa de los Estados Unidos. Aunque su trayectoria no representa una amenaza directa, el Valle del Río Grande continúa en alerta durante la temporada de huracanes.

Las temperaturas se mantendrán en los mediados 80, sin alcanzar niveles extremos gracias al aumento de la nubosidad. Durante la noche, en áreas como McAllen, el termómetro marcará alrededor de 60 grados, proporcionando un ambiente fresco en las primeras horas de la mañana. Se espera un clima más estable para el fin de semana en South Padre Island, mientras que la próxima semana podría traer inestabilidad y una probabilidad de lluvia del 49% para el martes.

Los cambios otoñales se acercan y los residentes del Valle del Río Grande deben prepararse para variaciones en el clima, especialmente hacia el final del mes. Se recomienda a quienes tengan planes al aire libre que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones, como llevar paraguas y planificar con tiempo sus desplazamientos.

Clima en el Valle del Río Grande: Pronósticos de Lluvias y Altas Temperaturas
clima huracanes lluvias pronóstico temperaturas Valle del Río Grande
