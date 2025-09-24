HOY

Noticias Locales

El Tiempo en el Valle del Río Grande: Descenso de Temperaturas y Posibles Lluvias

El pronóstico del tiempo indica cielos despejados y un descenso en las temperaturas en el Valle del Río Grande.

By Maria Perez
• Noticias 48
Published September 24 2025
Introducción

El Valle del Río Grande está disfrutando de una noche tranquila con cielos despejados y temperaturas que oscilan en los 85 grados Fahrenheit. La sensación térmica supera los 90 grados, lo que se traduce en un clima templado para la región.

Condiciones Actuales

En el Condado de Hidalgo, las temperaturas se mantienen en el rango medio de los 80 grados, mientras que en áreas como Río Grande y Roma, el clima es un poco más cálido. Las Lomas reporta 88 grados y South Padre Island registra 85 grados. Matamoros, por otro lado, muestra 30 grados centígrados.

Pronóstico para el Día de Mañana

Para el día de mañana, se espera un riesgo mínimo de Tiempo severo en el sur de Texas debido a un sistema frontal que se está moviendo hacia el área de San Antonio. Este fenómeno podría traer lluvias aisladas entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Aunque los modelos meteorológicos cambian constantemente, los expertos seguirán informando a la comunidad sobre cualquier actualización. La temperatura máxima para mañana será de 90 grados, 4 grados por debajo del promedio normal, y se espera que descienda a los 70 grados durante la noche.

Fin de Semana Sin Lluvias

El fin de semana se perfila favorable con temperaturas en los mediados y bajos 90 grados, sin pronóstico de lluvias. Después de semanas de temperaturas que han superado los 100 grados, este cambio será bien recibido por los residentes del área.

clima pronóstico Sur de Texas Tiempo Valle del Río Grande
