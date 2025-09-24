El Tiempo en el Valle del Río Grande: Descenso de Temperaturas y Posibles LluviasEricks Webs DesignEricks Webs Design
El pronóstico del tiempo indica cielos despejados y un descenso en las temperaturas en el Valle del Río Grande.
Introducción
El Valle del Río Grande está disfrutando de una noche tranquila con cielos despejados y temperaturas que oscilan en los 85 grados Fahrenheit. La sensación térmica supera los 90 grados, lo que se traduce en un clima templado para la región.
Condiciones Actuales
En el Condado de Hidalgo, las temperaturas se mantienen en el rango medio de los 80 grados, mientras que en áreas como Río Grande y Roma, el clima es un poco más cálido. Las Lomas reporta 88 grados y South Padre Island registra 85 grados. Matamoros, por otro lado, muestra 30 grados centígrados.
Pronóstico para el Día de Mañana
Para el día de mañana, se espera un riesgo mínimo de Tiempo severo en el sur de Texas debido a un sistema frontal que se está moviendo hacia el área de San Antonio. Este fenómeno podría traer lluvias aisladas entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Aunque los modelos meteorológicos cambian constantemente, los expertos seguirán informando a la comunidad sobre cualquier actualización. La temperatura máxima para mañana será de 90 grados, 4 grados por debajo del promedio normal, y se espera que descienda a los 70 grados durante la noche.
Fin de Semana Sin Lluvias
El fin de semana se perfila favorable con temperaturas en los mediados y bajos 90 grados, sin pronóstico de lluvias. Después de semanas de temperaturas que han superado los 100 grados, este cambio será bien recibido por los residentes del área.
Nuevos Detalles: Accidente fatal en Brownsville involucra narcóticos y persecución de la Patrulla Fronteriza
Weslaco, Texas – La Oficina de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal entre dos vehículos ocurrido hoy, martes 23 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 12:55 p.m., en la carretera SH 4, al este de N. Indiana Avenue en Brownsville. La...
Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna
Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...
Comienza la demolición de la tienda Johnny’s True Value en Harlingen tras incendio
Harlingen, Texas – Tras el incendio que en julio pasado destruyó la tienda Johnny’s True Value Hardware, este lunes 22 de septiembre inició la demolición progresiva del edificio. El siniestro movilizó a bomberos, policías y ambulancias y provocó la pérdida de más de...
Aseguran más de 1.6 millones de dólares en cocaína en el Puente Internacional de Pharr
La droga, con un peso total de 125.66 libras (57 kilos), tiene un valor estimado en las calles de 1,677,852 dólares.
Reportan ataque de abejas en Raymondville
Las autoridades continúan monitoreando la situación para garantizar la seguridad de los residentes y visitantes.
Inversión Multimillonaria del Gobernador Abbott para la Expansión del Aeropuerto de Weslaco
Anuncian fondos para infraestructura y crecimiento económico en el Valle del Río Grande.
Juicio de Carlos Contreras: Testimonios clave marcan el séptimo día
Juicio Carlos Contreras: El caso de homicidio de Carlos Contreras llega a un punto crucial con últimos testimonios en Edinburg.
Homicidio involuntario en Edinburg: Acusan a Juan Miguel Ibarra
Homicidio: La lectura de cargos por la muerte de Cristian Castillo se llevó a cabo en Edinburg.
Condado Cameron y Starbase anuncian acuerdo para proteger y restaurar Boca Chica Beach
Cameron County, Texas. – Cameron County y la Ciudad de Starbase anunciaron una iniciativa conjunta para frenar la erosión, restaurar las dunas y mejorar el acceso público en Boca Chica Beach, un tramo costero de 7.4 millas considerado un recurso recreativo y ecológico...
Confirmado un fallecido en accidente en Brownsville
Se recomienda a los conductores evitar la zona hasta nuevo aviso y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para actualizaciones.
Policía de Brownsville busca a dos personas de interés por robos en tiendas de conveniencia
Quienes tengan información sobre sus identidades pueden comunicarse de manera anónima con Brownsville Crime Stoppers al 546-TIPS o enviar una pista en línea a través de www.p3tips.com.
Food Bank RGV ofrecerá distribución gratuita de frutas y verduras en Peñitas
Peñitas, TX — El Food Bank of the Rio Grande Valley anunció que llevará a cabo una distribución gratuita de frutas y verduras frescas este martes 24 de septiembre, en la iglesia Faith Fellowship Bible Church, ubicada en 1110 N Tom Gill Rd., Peñitas, Texas. El evento...
Actualización sobre el juicio de Carlos Contreras por homicidio en Edinburg
Juicio Carlos Contreras: La defensa enfrenta desafíos mientras el juicio de Carlos Contreras continúa en Edinburg.
Brownsville recibe más de $3.1 millones para concluir reconstrucción de pista en el aeropuerto internacional
La obra, considerada de última generación, busca aumentar la eficiencia operativa del aeropuerto y reforzar la seguridad tanto para vuelos comerciales como de pasajeros.
Policía de Harlingen busca a hombre captado intentando abrir vehículos
De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue visto intentando abrir vehículos al jalar las manijas de las puertas.
Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio
DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local. El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información...