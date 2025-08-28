Fin de semana largo en el Valle del Río Grande

Condiciones actuales y pronóstico

En estos momentos, las temperaturas oscilan entre los mediados 90 y bajos 100 grados Fahrenheit en el sur del condado de Hidalgo. La humedad es notablemente alta, lo que ha provocado un aumento en la presencia de mosquitos, por lo que se recomienda el uso de repelente, especialmente para aquellos que trabajan al aire libre.

El viento es leve, con ráfagas procedentes del sur a 6 millas por hora. Las áreas costeras cerca del Golfo de México experimentan condiciones más ventosas. El radar muestra un ambiente mayormente despejado en el sur de Texas, mientras que al sur en México se observa nubosidad y lluvias ligeras, especialmente en los condados de Cameron y Willacy.

El radar futuro indica que áreas como San Antonio, Houston, Dallas y Beaumont podrían experimentar tormentas. En el Valle del Río Grande, la lluvia se concentrará principalmente en las áreas costeras, incluyendo el condado de Cameron, San Benito y Brownsville. Se espera un tiempo seco y caluroso en el condado de Hidalgo, alcanzando temperaturas en los tres dígitos.

Aunque actualmente solo se observa una baja de lo que fue la tormenta tropical Fernand, se mantiene la vigilancia en los trópicos, dado que agosto y septiembre son meses propensos al desarrollo de tormentas. La baja presión se aproxima al Valle del Río Grande, lo que podría traer inestabilidad y lluvias ocasionales a partir del domingo.

Para quienes planean descansar el lunes, se pronostica un 44 % de probabilidad de lluvia, con un aumento de la nubosidad y temperaturas que podrían descender a 98 grados Fahrenheit. Aunque se espera un clima bochornoso, las condiciones extremas podrían suavizarse un poco.